കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/-

1) KX 506517 (ATTINGAL)

Cons Prize-Rs :8000/-

KN 506517 KO 506517 KP 506517 KR 506517 KS 506517

KT 506517 KU 506517 KV 506517 KW 506517 KY 506517

KZ 506517

2nd Prize Rs :500000/-

1) KN 328013 (ADOOR)

3rd Prize Rs :100000/-

1) KN 560015 (KOTTAYAM)

2) KO 569288 (ERNAKULAM)

3) KP 105273 (PAYYANUR)

4) KR 456309 (KAYAMKULAM)

5) KS 298573 (VAIKKOM)

6) KT 371915 (MALAPPURAM)

7) KU 553067 (MOOVATTUPUZHA)

8) KV 562775 (KOTTAYAM)

9) KW 581334 (THIRUVANANTHAPURAM)

10) KX 727116 (KANNUR)

11) KY 569519 (ERNAKULAM)

12) KZ 603262 (PALAKKAD)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0280 0332 1313 1490 1689

2022 2268 2788 3732 5011

5175 7248 7496 7576 7854

8568 8697 9974

5th Prize-Rs :2000/-

2178 2313 3009 3061 4156

4392 4673 5753 6216 8976

6th Prize-Rs :1000/-

0439 1139 1716 1972 2426

3373 4223 4495 5013 6795

7006 8516 8673 8880

7th Prize-Rs :500/-

0026 0050 0226 0542 0569

0908 0956 1008 1044 1179

1574 1693 2411 2465 2798

2805 2940 3103 3481 3805

3872 3877 3926 4122 4292

4457 4486 4565 4659 4825

5071 5192 5232 5303 5321

5612 5760 5806 6078 6155

6253 6364 6383 6437 6509

6886 7039 7087 7171 7333

7339 7382 7519 7591 7616

7745 7749 7845 7910 7981

7991 8236 8330 8559 8574

8707 8778 8813 8871 8910

8916 9239 9259 9434 9458

9495 9542 9562 9690 9859

8th Prize-Rs :100/-

0085 0093 0132 0168 0329

0516 0575 0725 0736 0740

0789 0878 0979 1023 1072

1273 1312 1408 1585 1612

1655 1660 1742 1878 2047

2113 2245 2393 2417 2480

2750 2857 2959 2997 3031

3076 3194 3207 3254 3303

3400 3424 3461 3566 3632

3689 3823 3861 3940 3986

4009 4178 4256 4293 4325

4408 4413 4640 4718 5009

5091 5111 5132 5227 5315

5396 5857 5889 5912 5929

6065 6331 6354 6396 6541

6784 6796 6818 6823 6907

6916 6959 6966 7108 7119

7127 7230 7239 7298 7350

7450 7584 7632 7732 7762

7783 7796 7820 7849 8086

8111 8182 8239 8403 8417

8524 8531 8597 8648 8685

8709 8806 8934 9173 9235

9316 9549 9572 9574 9625

9656 9661 9697 9746