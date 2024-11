സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/-

1) SB 538427 (KATTAPPANA)

Cons Prize-Rs :8000/-

SA 538427 SC 538427 SD 538427 SE 538427 SF 538427

SG 538427 SH 538427 SJ 538427 SK 538427 SL 538427

SM 538427

2nd Prize Rs :1000000/-

1) SD 809565 (KOLLAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/-

0013 0252 0871 1032 2414

2943 3037 3074 3773 4002

6867 7003 7911 8205 8640

9004 9021 9697

4th Prize-Rs :2000/-

0288 0376 0862 0865 1235

1578 3844 4545 8119 8486

5th Prize-Rs :1000/-

0186 1041 1604 2138 3357

3782 4316 5028 5230 5487

6039 6052 6069 6888 6942

7128 9197 9301 9500 9875

6th Prize-Rs :500/-

0046 0082 0195 0216 0527

0799 0892 1449 1665 1906

2083 2156 2613 2832 3118

3140 3216 3412 3619 3958

4111 4238 4290 4469 4482

4584 4714 4784 4826 4904

5310 5468 5477 5529 5743

5837 6389 6467 6710 6840

6857 7089 7237 7286 7521

8138 8217 8224 8681 8724

8776 9325

7th Prize-Rs :200/-

0257 1038 1239 1411 1641

2128 2262 2419 2496 2798

2809 3247 3776 4079 4314

4320 4500 4534 4894 5130

5158 5197 5232 5493 5598

5710 5802 6114 6198 6230

6324 6485 6922 7219 7418

7963 8252 8792 9147 9374

9514 9683 9748 9837 9932

8th Prize-Rs :100/-

0061 0072 0126 0177 0413

0456 1100 1174 1409 1827

1859 1951 1975 1993 2098

2126 2151 2213 2263 2442

2453 2555 2572 2600 2702

2771 2838 2854 2935 2954

3097 3175 3220 3269 3325

3348 3557 3750 3824 3860

3866 3924 4027 4115 4138

4171 4286 4345 4363 4419

4426 4431 4522 4532 4678

4767 4835 4993 5023 5131

5134 5166 5446 5458 5627

5666 5667 5828 5884 5901

5934 5975 6076 6111 6143

6319 6535 6660 6767 6797

6799 6824 6878 7036 7097

7101 7112 7118 7123 7218

7225 7449 7455 7551 7611

7929 7942 7955 7956 8025

8139 8179 8196 8220 8420

8738 8981 8983 9083 9298

9306 9378 9386 9416 9519

9591 9656 9731 9737 9765

9811 9815 9844 9945 9988

9993