കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/- 1) PY 872247 (VAIKKOM)

Cons Prize-Rs :8000/- PN 872247 PO 872247 PP 872247 PR 872247 PS 872247

PT 872247 PU 872247 PV 872247 PW 872247 PX 872247

PZ 872247

2nd Prize Rs :1000000/- 1) PO 305248 (KOTTAYAM)

3rd Prize Rs :100000/- 1) PN 726645 (IRINJALAKUDA)

2) PO 280687 (VAIKKOM)

3) PP 259746 (ALAPPUZHA)

4) PR 899610 (THAMARASSERY)

5) PS 265824 (KANNUR)

6) PT 255762 (ALAPPUZHA)

7) PU 262736 (KATTAPPANA)

8) PV 210716 (IDUKKI)

9) PW 231377 (PALAKKAD)

10) PX 604209 (THRISSUR)

11) PY 881295 (PATTAMBI)

12) PZ 604614 (THRISSUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 1713 2483 3543 3744 3957

5312 5396 5401 5629 6835

7129 7770 7808 7880 9169

9283 9597 9713

5th Prize-Rs :1000/-

0045 0177 0618 0708 1912

1954 2398 2970 2972 3039

3087 3187 3280 3306 3456

3691 3797 4125 4126 4380

4659 5145 5272 5616 6252

6756 7278 7387 7759 8732

8806 9530 9662 9884

6th Prize-Rs :500/- 0072 0170 0192 0310 0419

0460 0547 0599 0606 0879

0966 1074 1108 1174 1366

1370 1562 1829 2029 2261

2447 2448 2478 2491 2529

2539 2812 2905 3104 3344

3408 3572 3628 3669 3815

3881 3952 4040 4131 4329

4427 4509 4828 4857 5148

5168 5186 5188 5203 5243

5452 5750 5773 5993 6064

6387 6452 6490 6568 6848

6933 6986 7019 7400 7439

7925 7955 8519 8606 8660

8800 9006 9072 9168 9171

9307 9632 9862 9900 9948

7th Prize-Rs :100/-

0148 0366 0370 0373 0411

0811 0820 0837 0888 0904

1132 1322 1349 1623 1757

1931 1965 2046 2048 2246

2279 2463 2587 2635 2677

2778 2984 3067 3225 3227

3257 3422 3423 3449 3615

3657 3662 3729 3752 3767

3816 3876 3892 3926 3955

3962 4053 4101 4249 4292

4314 4372 4455 4466 4525

4716 4834 4843 4972 5128

5178 5217 5220 5224 5226

5397 5427 5451 5681 5704

5720 5769 5798 5882 5931

5987 6039 6239 6451 6496

6514 6544 6666 6678 6830

6844 6847 6905 7007 7080

7091 7211 7231 7313 7355

7365 7372 7592 7617 7848

7911 8075 8087 8113 8126

8169 8393 8432 8562 8575

8656 8995 9077 9114 9159

9246 9505 9572 9575 9658

9776 9863 9944 9951 9955

9956.