അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/-

1) AE 759139 (WAYANADU)

Cons Prize-Rs :8000/-

AA 759139 AB 759139 AC 759139 AD 759139 AF 759139

AG 759139 AH 759139 AJ 759139 AK 759139 AL 759139

AM 759139

2nd Prize Rs :500000/-

1) AF 760845 (WAYANADU)

3rd Prize Rs :100000/-

1) AA 878475 (THRISSUR)

2) AB 382357 (KANNUR)

3) AC 249668 (MALAPPURAM)

4) AD 393585 (ALAPPUZHA)

5) AE 253916 (THRISSUR)

6) AF 894874 (PAYYANUR)

7) AG 719150 (PALAKKAD)

8) AH 649832 (PAYYANUR)

9) AJ 370788 (MALAPPURAM)

10) AK 206776 (THIRUVANANTHAPURAM)

11) AL 181212 (PATHANAMTHITTA)

12) AM 233176 (ERNAKULAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0499 0773 2830 2861 3083

3356 3671 3783 4773 5248

5634 6060 7090 7135 7156

7499 8822 9249

5th Prize-Rs :2000/-

3592 3901 4685 6030 6914

8690 9304

6th Prize-Rs :1000/-

1946 2658 2740 2865 3268

3436 3709 3883 4065 4516

5253 5478 5902 6185 6298

6634 6758 7225 7242 7736

7975 8008 8308 8433 8839

9195

7th Prize-Rs :500/-

0130 0273 0291 0480 0523

0618 0689 0864 1122 1293

1431 1477 1584 2013 2031

2105 2200 2271 2346 2405

2502 2531 2533 2746 2759

2790 3079 3277 3285 3448

3668 4073 4698 4708 4898

5324 5377 5387 5435 5828

5904 5986 6086 6233 6263

6289 6481 6498 6543 6663

7043 7047 7155 7344 7376

7420 8130 8492 8506 8716

8744 8761 8832 8890 9088

9091 9094 9635 9697 9710

9887 9954

8th Prize-Rs :100/-

0118 0254 0491 0518 0535

0596 0602 0686 0699 0780

0991 1224 1253 1295 1439

1461 1588 1620 1823 1871

1957 1989 2306 2380 2730

2737 2757 3070 3264 3267

3287 3311 3517 3546 3645

3690 3714 3794 3796 3896

3903 4113 4121 4134 4173

4180 4380 4383 4488 4629

4906 4929 4955 5059 5271

5316 5329 5381 5397 5529

5621 5624 5648 5668 5880

5971 5990 6070 6073 6366

6586 6621 7021 7044 7053

7077 7113 7136 7179 7201

7220 7297 7403 7406 7473

7551 7724 7835 7886 7901

7938 8021 8073 8147 8236

8296 8298 8413 8417 8468

8476 8510 8534 8629 8714

8760 8886 8938 9361 9385

9447 9479 9480 9556 9630

9650 9762 9770 9786 9814

9831 9844 9856