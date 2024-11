വിൻ വിൻ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/- 1) WL 826729 (ERNAKULAM)

Cons Prize-Rs :8000/- WA 826729 WB 826729 WC 826729 WD 826729 WE 826729

WF 826729 WG 826729 WH 826729 WJ 826729 WK 826729

WM 826729

2nd Prize Rs :500000/- 1) WG 471766 (VAIKKOM)

3rd Prize Rs :100000/- 1) WA 982610 (CHERTHALA)

2) WB 835515 (PATHANAMTHITTA)

3) WC 291782 (MOOVATTUPUZHA)

4) WD 632820 (ALAPPUZHA)

5) WE 892297 (KASARAGOD)

6) WF 790732 (KOTTAYAM)

7) WG 267217 (NEYYATTINKARA)

8) WH 268152 (NEYYATTINKARA)

9) WJ 390073 (KOTTAYAM)

10) WK 301534 (KANNUR)

11) WL 899699 (CHERTHALA)

12) WM 734940 (ATTINGAL)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0030 0105 0238 1414 1506

1820 3467 3905 4883 5046

5229 5488 5728 7001 8504

8928 8946 9771

5th Prize-Rs :2000/- 1486 1585 2376 3426 3668 4716 5940 5945 6111 7672

6th Prize-Rs :1000/- 0117 0299 1710 3276 3562

4841 4941 5589 6669 6802

7115 7174 7391 8923

7th Prize-Rs :500/- 0239 0578 0596 0640 0686

1135 1229 1318 1578 1678

1889 2121 2149 2375 2418

2555 2564 2706 2873 2875

2877 3156 3263 3321 3366

3485 3756 3972 4067 4208

4241 4277 4517 4852 4903

4934 4957 5025 5209 5262

5404 5499 5571 5607 5827

5952 6012 6023 6069 6379

6438 6500 6791 6814 6828

6845 7019 7031 7252 7337

7351 7609 7753 7786 7838

7840 7906 8239 8244 8295

8382 8442 8456 8653 8658

8735 8820 8874 9317 9451

9545 9716

8th Prize-Rs :100/- 0065 0066 0088 0139 0198

0203 0207 0279 0345 0392

0425 0554 0603 0612 0912

0926 0988 1119 1139 1198

1220 1393 1444 1524 1558

1635 1675 1706 1769 1865

2016 2201 2296 2359 2558

2652 2731 2974 2987 3222

3238 3571 3637 3695 3867

3984 3988 4173 4216 4238

4364 4429 4540 4757 4876

4972 5043 5183 5233 5254

5308 5442 5463 5482 5582

5614 5616 5816 5878 5936

5978 6116 6119 6168 6282

6299 6387 6390 6519 6599

6617 6623 6718 6862 6874

6990 7016 7076 7106 7134

7278 7290 7319 7395 7429

7521 7836 7846 7879 7926

8157 8182 8201 8492 8565

8589 8598 8604 8646 8691

8766 8767 9024 9101 9104

9157 9194 9207 9299 9338

9442 9465 9495 9522 9627

9846