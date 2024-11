സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/- 1) ST 227485 (KOTTAYAM)

ADVERTISEMENT

Cons Prize-Rs :8000/- SN 227485 SO 227485 SP 227485 SR 227485 SS 227485

SU 227485 SV 227485 SW 227485 SX 227485 SY 227485

SZ 227485

2nd Prize Rs :1000000/- 1) SS 667268 (GURUVAYOOR)

ADVERTISEMENT

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/- 0026 0221 0227 1504 1534

1552 2105 2816 2991 3057

3478 5201 5442 5603 7831

ADVERTISEMENT

8002 8785 9268

4th Prize-Rs :2000/- 0356 0399 1109 3182 3547

4544 5090 5526 5879 9216

5th Prize-Rs :1000/- 0159 0827 1332 2028 2242

2484 2963 4239 4705 4865

5576 6208 6935 7005 7035

7594 7746 7878 8514 9280

6th Prize-Rs :500/- 0122 0125 0152 0187 0203

0413 1297 1341 1579 1963

2084 2198 2327 2667 3218

3365 3725 3833 4053 4136

4529 4832 4897 5144 5270

5402 5486 5634 5895 6212

6229 6350 6467 6500 7067

7253 7279 7508 7592 7621

7847 7976 8178 8379 8512

8519 8779 9474 9726 9807

9846 9914

7th Prize-Rs :200/- 0116 0164 0437 0516 1058

1317 1430 2027 2177 2673

2690 2753 2803 3207 3271

3318 3689 3940 4156 4608

4757 4763 5073 5133 6304

6402 6698 6845 7076 7177

7222 7347 7787 7875 8325

8403 8686 8689 8816 8831

9210 9346 9381 9729 9836

8th Prize-Rs :100/- 0222 0264 0513 0614 0694

0701 0987 1142 1156 1174

1209 1230 1238 1247 1261

1441 1444 1460 1514 1629

1764 1829 1894 2170 2261

2271 2313 2387 2505 2516

2555 2724 2736 2944 2994

3085 3104 3200 3228 3253

3363 3611 3654 3755 3786

3892 4029 4116 4166 4170

4759 4840 4878 4950 4955

5027 5046 5137 5181 5487

5654 5731 5831 5930 5968

6039 6080 6093 6135 6143

6336 6365 6435 6437 6511

6531 6583 6593 6640 6654

6821 6937 7002 7037 7262

7297 7426 7502 7521 7549

7712 7721 7730 7736 7791

7885 8005 8308 8315 8713

8717 8729 8783 8944 9093

9197 9213 9282 9296 9306

9331 9374 9461 9469 9503

9710 9750 9821 9843 9859

9882 9892 9934 9949 9952

9963