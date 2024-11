കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/- 1) PH 592907 (KANNUR) Cons Prize-Rs :8000/- PA 592907 PB 592907 PC 592907 PD 592907 PE 592907 PF 592907 PG 592907 PJ 592907 PK 592907 PL 592907 PM 592907

2nd Prize Rs :1000000/- 1) PJ 661828 (ATTINGAL)

3rd Prize Rs :100000/- 1) PA 817605 (KOTTAYAM)

2) PB 750977 (KOLLAM)

3) PC 359322 (KOTTAYAM)

4) PD 358812 (KOTTAYAM)

5) PE 309202 (PUNALUR)

6) PF 295092 (CHERTHALA)

7) PG 225703 (KOLLAM)

8) PH 265387 (IDUKKI)

9) PJ 522358 (IRINJALAKUDA)

10) PK 355252 (KOTTAYAM)

11) PL 269610 (CHITTUR)

12) PM 505925 (ATTINGAL)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0029 0072 0301 0398 0766

2201 2481 3847 4393 4433

5813 5959 6126 6172 7355

7857 7931 7943

5th Prize-Rs :1000/- 0290 0333 0349 0635 0738

0916 1600 1951 2163 3279

3873 4035 4297 4422 4907

5018 5149 5226 5453 5732

5997 6053 6406 6427 6785

7012 7950 7976 8855 8921

9314 9442 9682 9911

6th Prize-Rs :500/- 0236 0494 0749 0819 0870

0930 1163 1269 1417 1439

1474 1923 2062 2156 2302

2556 2578 2852 2855 2906

2950 2955 3098 3280 3302

3320 3332 3439 4017 4118

4130 4218 4246 4271 4321

4327 4400 4434 4620 4667

4734 4766 5019 5045 5051

5089 5172 5881 6206 6332

6703 6846 7019 7081 7142

7161 7278 7351 7358 7585

7696 7731 7876 7937 7958

8056 8396 8610 8621 8639

8992 9058 9133 9447 9552

9665 9793 9813 9842 9941

7th Prize-Rs :100/- 0019 0062 0123 0208 0232

0246 0270 0308 0779 1118

1133 1202 1309 1326 1613

1667 1669 1975 2012 2084

2193 2225 2355 2356 2438

2566 2616 2623 2717 2778

2804 2819 2874 3086 3142

3170 3382 3388 3408 3590

3617 4026 4149 4151 4264

4342 4359 4490 4536 4567

5053 5060 5143 5158 5177

5260 5270 5305 5332 5346

5353 5365 5384 5481 5521

5522 5575 5689 6081 6103

6123 6169 6401 6526 6571

6599 6822 6830 6923 7013

7050 7088 7172 7216 7258

7341 7343 7425 7476 7485

7486 7735 7754 7816 7922

7961 8019 8068 8134 8173

8192 8270 8279 8461 8492

8504 8519 8531 8570 8733

8905 8926 9195 9263 9390

9567 9585 9612 9788 9797

9875 9896 9898 9909 9963

9999