സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/- 1) SL 149503 (KOLLAM)Cons Prize-Rs :8000/- SA 149503 SB 149503 SC 149503 SD 149503 SE 149503 SF 149503 SG 149503 SH 149503 SJ 149503 SK 149503 SM 149503

2nd Prize Rs :1000000/- 1) SE 119401 (THIRUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/-

0941 1429 2240 2350 2997

3514 4695 4916 6611 6994

7317 7337 7718 7841 8864

8944 9378 9621

4th Prize-Rs :2000/- 1576 1994 2245 3354 5145

6139 6275 8415 8479 8797

5th Prize-Rs :1000/- 0273 0316 0462 1327 2780

4194 4887 4987 5097 5812

6240 6648 7195 7950 8531

9317 9360 9745 9763 9889

6th Prize-Rs :500/- 0119 0230 0820 0977 0995

1037 1413 1590 1744 2376

2755 3017 3057 3157 3544

3664 3712 3804 3849 4009

4317 4676 5004 5460 5561

5694 5851 5859 6007 6483

6629 6692 6801 6899 7101

7105 7143 7167 7619 7677

7682 8023 8251 8278 8439

8594 8851 8897 9030 9039

9299 9663

7th Prize-Rs :200/- 0193 0351 0839 0852 0853

1188 1303 1458 1517 1609

2315 2419 2777 3074 3669

3962 4520 4536 4798 4997

5042 5066 5217 5327 5476

5662 6027 6063 6106 6178

6499 6526 7290 7424 7804

7843 7876 8006 8341 8488

9429 9568 9658 9662 9791

8th Prize-Rs :100/- 0091 0213 0246 0269 0367

0555 0748 0886 0970 0986

1238 1423 1491 1566 1765

1893 2046 2090 2214 2259

2263 2381 2494 2602 2621

2951 3027 3133 3160 3175

3236 3408 3420 3502 3583

3584 3609 3740 3742 3798

3895 3977 4096 4267 4300

4390 4417 4503 4506 4519

4647 4846 4854 4862 4941

4976 5039 5056 5178 5187

5195 5392 5469 5647 5671

5737 5799 5820 5955 5990

6001 6465 6513 6578 6600

6649 6657 6744 6752 6843

6888 6924 6998 7061 7164

7207 7297 7384 7401 7523

7526 7530 7560 7561 7739

7751 7765 7916 8002 8003

8016 8022 8094 8099 8312

8390 8441 8453 8463 8498

8734 8910 8980 9219 9285

9291 9308 9311 9401 9491

9556 9692 9732 9890 9911

9944