ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരുകോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/- 1) FG 574899 (KAYAMKULAM)

Cons Prize-Rs :8000/- FA 574899 FB 574899 FC 574899 FD 574899 FE 574899 FF 574899 FH 574899 FJ 574899 FK 574899 FL 574899 FM 574899

2nd Prize Rs :1000000/- 1) FM 606716 (ALAPPUZHA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/- 0315 0523 0580 1383 1589 2234 3208 3711 4235 4524 4624 4827 5556 5814 5854 6311 6781 7677 8206 8500 8823 9305 9676

4th Prize-Rs :2000/- 0013 0057 1510 1629 1885 2184 4046 4804 5580 9565 9882 9926

5th Prize-Rs :1000/- 0171 0575 1379 1837 1945

2223 2345 3139 3657 3809

4027 4055 4424 5054 5158

5204 5490 6476 6548 7441

7514 7789 7899 8540

6th Prize-Rs :500/-

0010 0163 0173 0291 0661

0685 0689 0720 0893 1057

1203 1243 1407 1526 1656

1751 1769 2109 2148 2176

2233 2267 2377 2469 2474

2507 2556 2608 2729 2807

2989 3006 3058 3124 3233

3336 3482 3643 3776 3907

3954 4092 4210 4303 5080

5082 5226 5305 5348 5408

5699 5872 5910 5959 6023

6086 6261 6364 6429 6570

6602 6890 6987 7068 7438

7492 7877 7881 7901 7925

7961 8133 8144 8355 8458

8746 8793 8955 8962 9075

9133 9210 9254 9334 9345

9379 9402 9410 9489 9546

9636 9654 9687 9831 9960

9997

7th Prize-Rs :100/-

0137 0230 0254 0445 0452

0470 0471 0494 0696 0712

0734 0766 0799 0811 1213

1392 1411 1434 1506 1533

1612 1627 1832 1849 1896

2295 2400 2465 2519 2557

2872 2919 2963 3040 3101

3400 3434 3573 3589 3848

3961 4003 4081 4091 4195

4222 4241 4297 4539 4564

4569 4687 4753 4904 4936

4968 5218 5279 5298 5433

5497 5540 5545 5608 5611

5725 5789 5978 6081 6205

6213 6235 6236 6341 6379

6432 6478 6596 6617 6691

6764 6802 6844 6979 6988

7062 7080 7147 7181 7199

7214 7257 7309 7317 7323

7453 7497 7598 7734 7960

7967 8028 8054 8064 8084

8117 8159 8160 8313 8455

8802 8866 8892 9059 9109

9172 9473 9510 9582 9592

9655 9698 9786 9787 9929

9935.