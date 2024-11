കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/-

1) PN 188169 (ERNAKULAM)

ADVERTISEMENT

Cons Prize-Rs :8000/-

PO 188169 PP 188169 PR 188169 PS 188169 PT 188169

PU 188169 PV 188169 PW 188169 PX 188169 PY 188169

PZ 188169

2nd Prize Rs :1000000/-

1) PT 107611 (PAYYANUR)

ADVERTISEMENT

3rd Prize Rs :100000/-

1) PN 349267 (THIRUVANANTHAPURAM)

2) PO 274051 (PUNALUR)

3) PP 236612 (THRISSUR)

4) PR 859747 (CHITTUR)

5) PS 246683 (PALAKKAD)

6) PT 355267 (MALAPPURAM)

7) PU 469828 (THIRUVANANTHAPURAM)

8) PV 605954 (IDUKKI)

9) PW 933132 (KOZHIKKODE)

10) PX 562808 (ERNAKULAM)

11) PY 215072 (ALAPPUZHA)

12) PZ 184234 (KOZHIKKODE)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

ADVERTISEMENT

4th Prize-Rs :5000/-

0344 1577 1623 3551 4226

4350 4376 4471 4766 4931

5238 5474 5497 6551 6727

7758 8035 9624

5th Prize-Rs :1000/-

0910 0950 1567 1572 1738

2004 2487 2726 3083 3111

3711 3726 3836 3910 4131

4217 4321 5141 5400 6386

6529 6649 6762 6928 7118

7283 7614 7992 8236 8248

8612 8615 9013 9087

6th Prize-Rs :500/-

0126 0150 0174 0199 0398

0548 0747 0770 0924 0940

1053 1060 1064 1206 1284

1438 1450 1544 1662 1864

1895 2054 2098 2142 2251

2582 2850 3084 3601 3789

3820 4345 4375 4799 4972

5044 5095 5313 5601 5667

5682 5699 5913 6105 6129

6197 6293 6337 6552 6563

6638 6695 6780 6854 6963

7017 7447 7729 7771 8090

8142 8158 8228 8460 8464

8673 8709 8858 8875 9103

9249 9252 9317 9391 9530

9762 9772 9843 9844 9943

7th Prize-Rs :100/-

0031 0117 0238 0311 0362

0379 0491 0527 0599 0759

0872 0927 1086 1118 1163

1281 1463 1652 1707 1788

1854 1880 1905 1915 1925

2114 2158 2596 2688 2724

2815 2880 2956 3021 3022

3053 3066 3203 3336 3359

3388 3418 3448 3593 3619

3708 3828 3851 3940 4049

4181 4263 4409 4503 4504

4507 4767 4814 4984 5100

5102 5121 5137 5258 5292

5520 5537 5590 5591 5679

5889 5890 5899 5929 5980

6119 6194 6213 6241 6308

6357 6370 6397 6465 6583

6584 6608 6616 6733 7101

7217 7263 7310 7322 7340

7497 7677 7691 7719 7732

8155 8332 8404 8501 8565

8604 8621 8643 8685 8726

8929 8933 8966 8999 9036

9153 9306 9577 9692 9725

9759 9779 9807 9865 9956

9989