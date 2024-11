കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/-

1) KC 429654 (KOZHIKKODE)

Cons Prize-Rs :8000/-

KA 429654 KB 429654 KD 429654 KE 429654 KF 429654

KG 429654 KH 429654 KJ 429654 KK 429654 KL 429654

KM 429654

2nd Prize Rs :500000/-

1) KD 674527 (WAYANADU)

3rd Prize Rs :100000/-

1) KA 348977 (KOZHIKKODE)

2) KB 923763 (ADIMALY)

3) KC 895041 (MANANTHAVADY)

4) KD 933293 (KAYAMKULAM)

5) KE 259831 (THRISSUR)

6) KF 913957 (PALAKKAD)

7) KG 985616 (KANNUR)

8) KH 915147 (PALAKKAD)

9) KJ 999580 (KARUNAGAPALLY)

10) KK 155010 (IDUKKI)

11) KL 103572 (PUNALUR)

12) KM 303533 (THIRUVANANTHAPURAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0370 0394 1476 1921 3042

3244 3424 4570 5576 6072

6532 7362 7808 8089 8219

8990 9197 9792

5th Prize-Rs :2000/-

0143 1130 1188 1412 3169

4220 4359 4656 4849 8920

6th Prize-Rs :1000/-

0979 1261 1821 2498 2812

3284 3367 5172 6368 6673

7926 8470 9306 9906

7th Prize-Rs :500/-

0294 0313 0399 0559 0671

0693 0765 1136 1227 1257

1314 1319 1329 1405 1449

1493 1689 1725 1784 1929

2164 2413 2494 2506 2564

2631 3038 3261 3469 3951

4154 4163 4217 4296 4767

4788 4970 4994 5218 5405

5438 5515 5553 5688 5994

6130 6241 6564 6666 6710

6765 7561 7601 7723 7746

7794 7815 7976 8075 8294

8369 8432 8441 8444 8451

8554 8675 8804 8912 9230

9429 9464 9565 9586 9587

9711 9716 9777 9794 9990

8th Prize-Rs :100/-

0017 0116 0267 0443 0564

0572 0905 0909 1080 1096

1127 1157 1306 1325 1455

1519 1620 1654 1766 1785

1869 2000 2019 2027 2042

2106 2150 2200 2230 2244

2257 2261 2433 2663 3144

3230 3279 3324 3347 3906

4068 4129 4135 4319 4537

4722 4763 5008 5046 5092

5110 5176 5230 5267 5373

5485 5575 5614 5645 5695

5703 5888 6047 6050 6136

6165 6246 6254 6269 6478

6480 6567 6596 6630 6669

6746 6751 6760 6783 6946

7068 7072 7102 7137 7166

7172 7225 7272 7302 7321

7488 7515 7560 7586 7608

7645 7695 7713 7730 7866

7986 8060 8144 8260 8374

8413 8453 8460 8680 8836

8888 8956 9018 9133 9239

9240 9401 9436 9604 9650

9663 9701 9814 9913