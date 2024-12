അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/-

1) AD 506035 (CHITTUR)

Cons Prize-Rs :8000/-

AA 506035 AB 506035 AC 506035 AE 506035 AF 506035

AG 506035 AH 506035 AJ 506035 AK 506035 AL 506035

AM 506035

2nd Prize Rs :500000/-

1) AL 263557 (ERNAKULAM)

3rd Prize Rs :100000/-

1) AA 929448 (CHITTUR)

2) AB 403501 (PALAKKAD)

3) AC 347057 (THIRUVANANTHAPURAM)

4) AD 730487 (PUNALUR)

5) AE 163554 (ALAPPUZHA)

6) AF 269244 (NEYYATTINKARA)

7) AG 755854 (WAYANADU)

8) AH 204511 (THRISSUR)

9) AJ 790075 (MALAPPURAM)

10) AK 223753 (KOLLAM)

11) AL 637546 (MOOVATTUPUZHA)

12) AM 303056 (THRISSUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0390 1301 1618 2563 2757

4102 4259 4847 5895 6282

6362 6879 7841 7892 9025

9416 9547 9763

5th Prize-Rs :2000/-

0275 1737 3007 3502 5631

6966 7490

6th Prize-Rs :1000/-

0870 2529 2570 2778 2820

3028 3289 3663 4110 4661

5146 5290 6103 6431 6464

6566 6853 6859 7249 7375

7772 8331 8737 8918 9703

9795

7th Prize-Rs :500/-

0014 0159 0198 0262 0345

0633 0661 1069 1375 1480

1628 1791 1797 1803 1804

1830 1974 2441 2647 2762

2875 3297 3303 3498 3566

3920 3935 4032 4088 4096

4443 4532 4596 4757 4842

4910 4947 5059 5292 5394

5409 5456 5617 5658 5692

5776 6184 6207 6371 6373

6570 6635 6833 7099 7429

7504 7581 7695 7779 7798

7869 8452 8532 8669 8724

8952 9095 9310 9452 9542

9688 9838

8th Prize-Rs :100/-

0083 0127 0224 0361 0476

0545 0593 0598 1040 1158

1198 1255 1340 1365 1492

1548 1612 1666 1728 1780

1879 1940 1963 2130 2226

2333 2402 2453 2554 2711

2776 2781 2793 2863 2895

2896 2943 2973 3053 3165

3195 3199 3211 3427 3697

3770 3804 3970 4041 4186

4248 4249 4342 4495 4658

4814 4876 4982 5098 5330

5345 5650 5785 5829 5871

5926 5930 6011 6038 6208

6213 6234 6286 6345 6378

6493 6513 6591 6599 6604

6629 6654 6751 6815 6936

7076 7173 7198 7267 7521

7680 7705 7716 7891 7898

7906 8014 8029 8080 8177

8403 8437 8445 8451 8574

8633 8691 8744 8759 8770

9001 9031 9129 9332 9336

9346 9405 9412 9490 9564

9657 9691 9804