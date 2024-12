തിരുവനന്തപുരം∙ കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ പൂജാ ബംപറിന്റെ ഒന്നാം സമ്മാനം JC 325526 എന്ന ടിക്കറ്റിന്. കൊല്ലം ജയകുമാർ ലോട്ടറീസ് വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ് സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം JA 378749, JB 939547, JC 616613, JD 211004, JE 584418 എന്നീ ടിക്കറ്റുകൾക്ക്. ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. 12 കോടി രൂപയാണ് പൂജാ ബമ്പറിന്റെ ഒന്നാം സമ്മാനം. അഞ്ച് പരമ്പരകൾക്ക് ഒരു കോടി വീതമാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം. ഓരോ പരമ്പരകൾക്കും രണ്ടു വീതം പത്ത് ലക്ഷമാണ് മൂന്നാം സമ്മാനം. കൂടാതെ 5000, 1000, 500, 300 രൂപയുടെ മറ്റ് നിരവധി സമ്മാനങ്ങളുമുണ്ട്.

1st Prize Rs :120000000/-

1) JC 325526 (KAYAMKULAM)

ADVERTISEMENT

Cons Prize-Rs :100000/-

JA 325526 JB 325526 JD 325526 JE 325526

2nd Prize Rs :10000000/-

1) JA 378749 (WAYANADU)

2) JB 939547 (GURUVAYOOR)

3) JC 616613 (KOTTAYAM)

4) JD 211004 (PALAKKAD)

5) JE 584418 (KANNUR)

ADVERTISEMENT

3rd Prize Rs :1000000/-

1) JA 312149 (THAMARASSERY)

2) JA 865014 (CHITTUR)

3) JB 219120 (THIRUVANANTHAPURAM)

4) JB 387139 (PALAKKAD)

5) JC 453056 (KANHANGAD)

6) JC 668645 (PATTAMBI)

7) JD 312202 (THAMARASSERY)

8) JD 495570 (NEYYATTINKARA)

9) JE 128265 (THIRUVANANTHAPURAM)

10) JE 200323 (ADOOR)



4th Prize Rs :300000/-

1) JA 327015 (KANHANGAD)

2) JB 682624 (WAYANADU)

3) JC 328971 (MOOVATTUPUZHA)

4) JD 137506 (THIRUVANANTHAPURAM)

5) JE 927317 (THRISSUR)

5th Prize Rs :200000/-

1) JA 759527 (KATTAPPANA)

2) JB 824279 (NEYYATTINKARA)

3) JC 821081 (THIRUVANANTHAPURAM)

4) JD 878866 (ERNAKULAM)

5) JE 156782 (KOLLAM)

ADVERTISEMENT

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

6th Prize-Rs :5000/-

0048 0759 0871 1073 1235

1391 2384 3174 3435 3453

3491 3609 3846 6379 6413

6419 6440 6550 7064 7521

7600 7776 8930 8940

7th Prize-Rs :1000/-

0014 0058 0069 0309 0684

0694 0900 0917 1060 1065

1102 1181 1241 1254 1259

1414 1500 1567 1574 1600

1762 1931 2008 2158 2203

2216 2268 2436 2494 2528

2578 2700 2711 2867 2899

3000 3025 3052 3142 3211

3228 3232 3349 3378 3476

3525 3592 3643 3708 3730

3782 3918 3931 4040 4080

4219 4266 4359 4467 4475

4533 4562 4588 5214 5281

5384 5592 5677 5682 5861

6012 6014 6032 6045 6077

6093 6213 6406 6407 6474

6576 6622 6626 6680 6747

6765 6845 6884 6921 6939

6947 6976 7020 7179 7222

7232 7317 7365 7388 7401

7420 7528 7733 7739 7817

7848 7905 7931 8087 8147

8204 8288 8376 8446 8502

8527 8555 8584 8651 8672

8701 8813 8827 8867 8992

9071 9077 9109 9199 9298

9306 9336 9445 9454 9460

9499 9537 9543 9581 9680

9747 9792 9838 9994

8th Prize-Rs :500/-

0101 0162 0347 0358 0384

0445 0547 0581 0614 0621

0644 0679 0689 0788 0837

0839 0848 0919 0920 0944

0974 1045 1116 1143 1158

1193 1211 1232 1240 1266

1343 1357 1404 1439 1480

1626 1645 1708 1750 1809

1860 1904 2019 2020 2052

2060 2090 2140 2151 2189

2262 2288 2389 2466 2510

2512 2539 2597 2694 2827

2882 2898 2932 2937 2955

3029 3047 3166 3213 3286

3312 3327 3402 3403 3404

3410 3419 3518 3543 3547

3632 3644 3705 3723 3767

3775 3788 3881 3926 3973

3991 3997 4015 4019 4021

4061 4093 4132 4151 4166

4196 4226 4383 4398 4410

4426 4443 4549 4561 4569

4623 4626 4639 4652 4716

4748 4778 4820 4846 4950

4963 4974 5038 5040 5059

5070 5109 5154 5156 5158

5175 5206 5318 5361 5370

5399 5466 5495 5500 5527

5546 5560 5563 5565 5578

5634 5664 5690 5717 5718

5824 5835 5867 5891 5904

5970 5998 6017 6019 6039

6047 6050 6140 6169 6258

6296 6303 6317 6345 6462

6490 6502 6533 6537 6599

6634 6711 6716 6768 6799

6874 6881 6905 6937 6946

6999 7019 7076 7077 7106

7155 7169 7220 7248 7282

7311 7313 7328 7341 7424

7438 7486 7636 7643 7701

7706 7787 7814 7823 7824

7847 7876 7880 7941 7966

7971 8010 8020 8034 8109

8164 8189 8190 8195 8202

8233 8245 8366 8396 8398

8400 8401 8402 8466 8516

8580 8627 8679 8716 8785

8790 8811 8949 8952 8974

9140 9176 9214 9237 9270

9334 9347 9367 9426 9432

9476 9494 9622 9664 9694

9703 9712 9746 9794 9853

9897 9920 9922 9939 9941

9th Prize-Rs :300/-

0097 0124 0125 0137 0154

0183 0216 0340 0359 0378

0392 0401 0421 0440 0471

0517 0550 0571 0678 0695

0707 0713 0857 0867 0935

0982 0985 1009 1150 1169

1219 1221 1390 1396 1428

1509 1517 1518 1534 1627

1646 1663 1676 1697 1783

1816 1821 1870 1877 1905

1911 1983 2011 2044 2147

2172 2205 2227 2246 2304

2401 2420 2461 2486 2549

2560 2564 2579 2600 2687

2698 2699 2740 2874 2954

2978 3019 3027 3049 3065

3119 3132 3134 3158 3170

3178 3218 3224 3230 3296

3333 3359 3361 3392 3406

3414 3513 3529 3554 3591

3593 3599 3606 3646 3652

3736 3813 3839 3842 3866

3883 3902 3937 3953 3989

4022 4051 4058 4062 4071

4090 4092 4118 4122 4130

4165 4179 4217 4259 4297

4334 4355 4417 4440 4480

4487 4521 4541 4551 4653

4665 4772 4774 4920 4965

4966 4978 4990 5056 5072

5074 5084 5102 5119 5132

5169 5221 5314 5382 5398

5505 5543 5556 5582 5589

5625 5663 5687 5698 5721

5764 5795 5801 5832 5843

5864 5895 6026 6055 6100

6107 6139 6152 6166 6176

6188 6191 6237 6238 6325

6388 6411 6417 6435 6436

6438 6480 6524 6549 6556

6577 6612 6638 6688 6732

6789 6869 6922 6964 6988

6989 7029 7053 7084 7089

7100 7154 7218 7219 7243

7284 7292 7318 7375 7379

7432 7440 7447 7463 7465

7479 7492 7553 7595 7620

7630 7631 7679 7719 7729

7737 7804 7811 7825 7840

7850 7863 7919 7952 7989

8021 8081 8083 8101 8152

8211 8313 8411 8454 8474

8478 8505 8536 8550 8583

8619 8649 8650 8713 8730

8810 8861 8971 9025 9056

9061 9078 9083 9100 9122

9149 9159 9221 9235 9304

9305 9317 9389 9403 9430

9453 9463 9471 9542 9583

9586 9640 9654 9668 9741

9795 9811 9815 9840 9848

9914