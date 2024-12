കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/-

1) KZ 652161 (CHERTHALA)

Cons Prize-Rs :8000/-

KN 652161 KO 652161 KP 652161 KR 652161 KS 652161

KT 652161 KU 652161 KV 652161 KW 652161 KX 652161

KY 652161

2nd Prize Rs :500000/-

1) KV 914439 (THIRUVANANTHAPURAM)

3rd Prize Rs :100000/-

1) KN 267510 (KAYAMKULAM)

2) KO 188757 (KOTTAYAM)

3) KP 529106 (PAYYANUR)

4) KR 682584 (KASARAGOD)

5) KS 946720 (KATTAPPANA)

6) KT 585930 (ERNAKULAM)

7) KU 964524 (KANNUR)

8) KV 719451 (KOLLAM)

9) KW 116600 (CHITTUR)

10) KX 878092 (THIRUVANANTHAPURAM)

11) KY 320504 (PATTAMBI)

12) KZ 878575 (THIRUVANANTHAPURAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0906 1407 1576 1964 2216

2229 4665 5013 5033 5847

5923 6430 6718 7225 7372

7564 7653 8890

5th Prize-Rs :2000/-

1106 1286 2982 3255 5133

6429 7279 7356 7884 9014

6th Prize-Rs :1000/-

0016 0720 1123 2219 2676

2769 3113 3174 6555 7012

7966 8574 9445 9996

7th Prize-Rs :500/-

0075 0380 0418 0542 0629

0653 0759 1033 1176 1194

1248 1325 1443 1553 1699

1894 1933 2197 2224 2370

2485 2490 2820 3070 3294

3528 3595 3615 3670 3674

3699 3799 3806 3808 3872

3993 4140 4215 4277 4296

4350 4443 4482 4514 4954

5055 5198 5543 5961 5970

6089 6508 6703 6731 6778

6807 6922 7280 7436 7446

7461 7478 7489 7664 7705

7707 7824 7904 8014 8184

8334 8593 8665 8844 9131

9319 9472 9485 9487 9552

8th Prize-Rs :100/-

0030 0175 0233 0299 0317

0335 0699 0701 0725 0861

0925 0957 0997 1279 1458

1541 1643 1715 1782 1962

2099 2226 2378 2416 2546

2559 2562 2603 3016 3229

3233 3336 3397 3461 3463

3478 3520 3557 3593 3675

3729 3730 3856 3882 3895

3948 4052 4118 4147 4154

4283 4364 4370 4430 4547

4625 4811 4886 4936 4947

4975 5018 5036 5264 5429

5434 5490 5567 5603 5620

5906 5938 6005 6135 6150

6165 6213 6268 6464 6564

6655 6783 6826 6920 7006

7053 7107 7271 7469 7610

7661 7715 7834 7837 7867

7885 7968 8000 8027 8034

8098 8146 8150 8181 8207

8226 8254 8268 8290 8327

8499 8698 8812 8851 8920

9009 9478 9516 9580 9603

9713 9729 9889 9904