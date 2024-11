വേദി 1: ശംഖുപുഷ്പം

∙രാവിലെ 10.00–10.25

∙10.30–11.30

വയനാട്: ദുരന്തഭൂമിയുടെ ശബ്ദം

(സി.കെ.ശശീന്ദ്രൻ, ടി.സിദ്ദീഖ്, സി.കെ.നൂറുദ്ദീൻ, ജെ.ജെ.മനോജ്, നൗഫൽ മുണ്ടക്കൈ, ഷാനി പ്രഭാകരൻ)



∙1.00–1.55

നാളത്തെ കേരളം

(മാത്യു കുഴൽനാടൻ, എ.എ.റഹീം, ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ, വത്സലൻ വാതുശ്ശേരി, അയ്യപ്പദാസ്)



∙2.00– 3.00

രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ ഭാഷ: സംവാദത്തിന്റെ സഭ്യത

(എം.ബി.രാജേഷ്, എം.ലിജു, എം.ടി.രമേശ്, സുജിത് നായർ)



∙7.30–10.00

‘ബാബുരാജ് പാടുന്നു’

(ശരത്, ബിജിബാൽ, സ്റ്റീഫൻ ദേവസ്സി, സൂരജ് സന്തോഷ്, കെ.എസ്.ഹരിശങ്കർ, ഗായത്രി അശോകൻ, മൃദുല വാരിയർ, ചിത്ര അരുൺ, ശരൺ അപ്പു, വിനോദ് കോവൂർ)

വേദി 2: മന്ദാരം

∙10.00–10.25

Introducing the Festival & Welcoming the Festival Director: Bandhu Prasad-Aleyamma, Curator. Keynote address by Festival Director: N S Madhavan.

(N.S. Madhavan, Bandhu Prasad–Aleyamma)



∙10.30–11.10

ഭാവനയുടെ സമാന്തരലോകങ്ങൾ

(വിനോയ് തോമസ്, ടി.ഡി.രാമകൃഷ്ണൻ, വിനോദ് നായർ)



∙11.15–12.05

കഥയുടെ നളിനകാന്തി

(ടി.പത്മനാഭൻ, സുസ്മേഷ് ചന്ത്രോത്ത്)

പുസ്തകപ്രകാശനം: സ്മൃതിതൻ

ചിറകിലേറി–എം.ജയചന്ദ്രൻ



∙12.10–1.00

Governance by Gagging and the Valorisation of Inequality (P. Sainath)



∙12.45–1.40

ജാതി ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഘടകം എന്ന നിലയിൽ

(സണ്ണി എം.കപിക്കാട്, എം.എം. സോമശേഖരൻ, പി.എസ്.ജിനീഷ്)



∙2.05–2.40

Seoul to Mysore: Hena Kim’s Creative Journeys (Hena Kim)



∙2.45–3.25

ഒതുക്കപ്പെടുന്ന നോവലിസ്റ്റ്

(എം.മുകുന്ദൻ, കെ.എസ്.രവികുമാർ)



∙3.30–4.20

ആരവങ്ങൾക്കപ്പുറം

(പി.ടി.ഉഷ, മനോജ് തെക്കേടത്ത്)

(അഞ്ജു ബോബി ജോർജ്, ഷമീർ റഹ്മാൻ)



∙4.25–5.20

ഇന്ത്യയുടെ വർത്തമാനം

(ശശി തരൂർ, ജോണി ലൂക്കോസ്)



∙5.25–6.20

വരിക ഗന്ധർവഗായകാ

(എം.ജയചന്ദ്രൻ, ബി.കെ.ഹരിനാരായണൻ)



∙6.25–7.25

മറിമായം

(മണികണ്ഠൻ പട്ടാമ്പി, നിയാസ് ബക്കർ, സലീം ഹസൻ, സ്നേഹ ശ്രീകുമാർ, വിനോദ് കോവൂർ, ഉണ്ണി രാജൻ, ജയമോഹൻ)

വേദി 3: ആറ്റുവഞ്ചി

∙10.30–11.10

സ്ത്രീപക്ഷ പോരാട്ടങ്ങളും സാഹിത്യവും

(സാറാ ജോസഫ്, ജെ.ദേവിക)



∙11.15–11.55

Engaging with Ancient and Medieval History in the Present (Upinder Singh, Rana Safvi)



∙12.00–12.40

Unashamed (Neha Bhat, Shabna Manaf)



∙12.45–1.25

എഴുത്തിലെ ത്രില്ലും കഥ എന്ന ത്രില്ലറും

(മധുശങ്കർ മീനാക്ഷി, മാനുവൽ ജോർജ്, ശംസുദീൻ മുബാറക്ക്, ടി.പി.ശ്രീജേഷ്)



∙1.30–2.10

കാഴ്ചയും എഴുത്തും: സർഗാനുഭവങ്ങളുടെ രണ്ടു ലോകങ്ങൾ

(വേണു, ഉണ്ണി.ആർ, പൂജ പ്രിയദർശിനി)



∙2.15–2.55

കേരള മോഡൽ ഇക്കോണമി: റിയാലിറ്റി ചെക്ക്

(രവി വർമൻ, മേരി ജോർജ്, പി.കിഷോർ)



∙3.00–3.40

Body on the Barricades

(Brahma Prakash, Sadanand Menon)



∙3.45–4.30

നാടകം നാട്ടിലുണ്ടോ?

(ജോയ് മാത്യു, ജെ.ശൈലജ, പി.പി.രാമചന്ദ്രൻ, ജയൻ ശിവപുരം)



∙4.35–5.20

ഒരു കനലിന്റെ കഥ

(കെ.കെ.രമ, ഷാനി പ്രഭാകരൻ)



∙5.25–6.25

ഓം സ്ക്രീൻ കുട്ടിച്ചാത്താ...

(രമേഷ് പിഷാരടി, കെ.ടോണി ജോസ്)



∙6.30–7.30

സൈബർ പൊങ്കാല: കുത്തും കോമയും

(അശ്വതി ശ്രീകാന്ത്, പ്രശാന്ത് നായർ, ചിന്ത ജെറോം, അയ്യപ്പദാസ്)

വേദി 4: അശോകം

∙10.30–11.05

സാഹിത്യോത്സവങ്ങളുടെ പൈതൃകം: ഭാഷാപോഷിണി സഭ മുതൽ ഹോർത്തൂസ് വരെ

(തോമസ് ജേക്കബ്, ജോസ് പനച്ചിപ്പുറം, വത്സലൻ വാതുശ്ശേരി, വി.അബ്ദുല്ലത്തീഫ്)



∙11.10– 11.50

Under the Bakul Tree

(Mrinal Kalita, Jobeth Ann Warjri)



∙11.55–12.30

കാഴ്ചയുടെ സുവിശേഷം

(അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ജോസ് പനച്ചിപ്പുറം)



∙12.35– 1.25

വളരുന്ന രാജ്യം, തളരുന്ന തൊഴിലാളി

(എ.കെ.ബാലൻ, കെ.പി.രാജേന്ദ്രൻ, ആർ.ചന്ദ്രശേഖരൻ, ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ ഉണ്ണിത്താൻ, അനിൽ കുരുടത്ത്)



∙1.30–2.25

The Power of Collective Action for a Green Day

(Anandajit Goswami, Jeevesh Gupta, Chittranjan Dubey, Kavita Upadhyay)



∙2.30–3.15

The Performative Writer

(Robert Prosser, Bandhu Prasad – Aleyamma)



∙3.20–4.10

ഗുരുദർശനങ്ങളും സമകാലിക സാമൂഹികനീതിയും

(സുനിൽ പി.ഇളയിടം, ടി.ടി.ശ്രീകുമാർ, എസ്.ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, കെ.എം.വേണുഗോപാൽ)



∙4.15– 5.00

Journeys to Unimagine Patriarchy

(Shahina K. Rafeeq, Latha Nair)



∙5.05–5.55

മറ്റൊരു ഇന്ത്യ

(എൻ.എസ്.മാധവൻ, കെ.സി.നാരായണൻ)



∙6.00–6.50

മല തകരുന്നു, കടൽ കയറുന്നു: കേരളത്തിന്റെ ഭാവി

(എസ്.അഭിലാഷ്, ഹരീഷ് വാസുദേവൻ, എം.ലിജു, പി.കെ.സുമോദൻ)

വേദി 5: അമൃത്

∙10.30–11.15

പക്ഷമില്ലാത്ത വായന

(വി.ഡി.സതീശൻ, സി.വി.ബാലകൃഷ്ണൻ, സണ്ണി ജോസഫ്)



∙11.20–11.55

The Last Dance of Rationality

(Rohit Prasad, Ajish P. Joy)



∙12.05–12.55

നാളത്തെ കേരളം: സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ, സാധ്യതകൾ

(സി.ബാലഗോപാൽ, കെ.പോൾ തോമസ്, പി.എച്ച്.കുര്യൻ, പി.കിഷോർ)



∙1.00–1.30

യുദ്ധവും നിഴൽയുദ്ധവും

(ആർ.പ്രസന്നൻ, മുഹമ്മദ് അനീസ്)



∙1.35–2.10

A View from the Margins

(Bela Bhatia, Mythri Prasad-Aleyamma)



∙2.15–3.00

Cochin: Fame and Fables

(M.K. Das, Mathew T. George)



∙3.05–3.50

Abu, Aravindan and After: Reading the New Cartoon ( E.P. Unny, N.E. Sudheer)



∙3.55–4.50

സാഹിത്യനഗരിക്കായൊരു സാംസ്കാരിക ഹർജി

(ബീന ഫിലിപ്, എം.കെ.രാഘവൻ, തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ, എ.പ്രദീപ് കുമാർ)



∙4.55–5.50

കടൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ

(അഭിലാഷ് ടോമി, സുനിഷ് തോമസ്)



∙5.55–6.25

കവിതയിലെ പെൺശബ്ദങ്ങൾ

(റോസ് മേരി, പ്രമീ‌ളാദേവി)



∙6.30–7.20

പരീക്ഷണങ്ങൾ പാട്ടെഴുത്തിൽ

(വയലാർ ശരത്ചന്ദ്ര വർമ, ധന്യ സുരേഷ് മേനോൻ, ശ്രീജിത്ത് കെ.വാരിയർ)

വേദി 6: മൈലാ‍ഞ്ചി

∙10.30–11.10

ഹോർത്തൂസ്: അതിരുകൾ മായ്ക്കുന്ന വൈജ്ഞാനികോദ്യാനം

(ബി.ഇക്ബാൽ, ചാൾസ് ഡയസ്)



∙11.15– 12.00

എംടി അനുഭവം

(കൽപറ്റ നാരായണൻ, കെ.ശ്രീകുമാർ, കെ.എസ്.വെങ്കിടാചലം, പി.ജെ.ജോഷ്വ)



∙12.05–12.45

All the Love You Deserve

(Preeti Shenoy, Latha Nair)



∙12.50–1.40

നികുതി നിത്യജീവിതത്തിൽ

(എസ്.ഏബ്രഹാം റെൻ, സ്റ്റാൻലി ജയിംസ്, സ്ഥാണു ആർ. നായർ)



∙1.45–2.20

The world of Bio Peculiar

(Gigi Ganguly, Anjuly Mathai)



∙2.25– 3.05

മാനുഷികതയുടെ മൂല്യവിചാരം

(ഷീബ അമീർ, സന്തോഷ് ജോൺ തൂവൽ)



∙3.10–3.55

The Oceanic Odyssey of Indian History

(Radhika Seshan, M P Mujeebu Rehiman)



∙4.00–4.50

കൃഷിക്കു രാശിയുണ്ട്

(പ്രശാന്ത് നായർ, ബി.സി.ജയ്സൻ, സ്വപ്ന കല്ലിങ്കൽ, ജോബി ജോസഫ്)



∙4.55– 5.50

ജെൻഡർ പൊളിറ്റിക്സ്: നിങ്ങൾ ക്യാമറ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്

(ദീദി ദാമോദരൻ, കെ.പി.ജയകുമാർ, കെ.അമിത്, എ.പി.ശശിധരൻ)



∙5.55– 6.55

എതിർപ്പ് ഓരോ ശ്വാസത്തിലും

(ഗ്രോ വാസു, മോയിൻ ബാപ്പു, ജോയ് മാത്യു)

ഹോർത്തൂസ് തിയറ്റർ

∙12.30–1.30

സിനിമാ പ്രദർശനം: നളിനകാന്തി

സംവിധാനം: സുസ്മേഷ് ചന്ത്രോത്ത്



∙2.00–3.30

The Covenant of Water/ജലജന്മങ്ങൾ

(Pre-recorded video interview)

(Abraham Verghese, Ashika Mathew)



∙4.30–6.00

Shylock അവതരണം (Gareth Armstrong)



∙6.30–8.00

Stand-up Comedy

(Vishnu Pai, Jomy Josy Maliakal)



∙8.30– 10.00

സിനിമ പ്രദർശനം: പാസേജസ് (ഫ്രാൻസ്)

പുസ്തകശാല

∙12.30: സംഗീതമേ ജീവിതം

(എം.ജയചന്ദ്രൻ, ശ്രീജിത്ത് കെ.വാരിയർ)

ഷെഫ് സ്റ്റുഡിയോ

∙11.00–12.00

Under the Bakul Tree

(Mrinal Kalita, Jobeth Ann Warjri)



∙4.30–5.30

(Paid workshop): Chef Studio: Korean Culinary Experience with Hyeonju Park

ചിൽഡ്രൻസ് പവിലിയൻ: മഷിത്തണ്ട്

∙3.00–6.00

Children and young adults Learning and Workshops-Colours of nature Seaside



∙5.30-7.15

Sea side Talks: A Theatre Of Conversations led by Honey Raza



∙7.30–8.30

Poetry Performance by Koleka Putuma

