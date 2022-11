മികച്ച ഫാഷൻ സെൻസ് ഉണ്ടോ?; കരിയറിൽ ഉയരങ്ങളിലെത്താം എൻഐഎഫ്ടിയിൽ പഠിച്ച്

ആധുനിക ജീവിതത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയായ ഫാഷൻ രംഗത്ത് സിദ്ധികളും വൈഭവങ്ങളും കൊണ്ട് വിസ്‌മയങ്ങൾ വിരിയിച്ച് ഉയരങ്ങളിലെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുവജനങ്ങളെ ശാസ്‌ത്രീയമായി ശീലിപ്പിക്കുന്ന ശ്രേഷ്‌ഠ സ്‌ഥാപനമാണ് എൻഐഎഫ്‌ടി (National Institute of Fashion Technology, NIFT Campus, Hauz Khas, Near Gulmohar Park , New Delhi