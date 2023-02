ഈ അവധിക്കാലം കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാലോ?; ചവറയിൽ പഠിക്കാം സ്കിൽ ഡവലപ്മെന്റ് കോഴ്സുകൾ

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ‘കേരള അക്കാദമി ഫോർ സ്കിൽസ് എക്സലൻസ്’ (കേസ്) ചവറയിൽ ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ & കൺസ്ട്രക്‌ഷനിൽ മാർച്ചിൽ ആരംഭിക്കുന്ന നൈപുണ്യവികസന പ്രോഗ്രാമുകളിലെ പ്രവേശനത്തിന് www.iiic.ac.in എന്ന സൈറ്റ്‌ വഴി ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

അവസാനതീയതി വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടില്ല. കോഴ്സുകളും ഫീസും പട്ടികയിൽ.

‍‍‍ഈ മാസം യോഗ്യത നേടുന്നവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. ഹോസ്റ്റലുണ്ട്. വിശദ വിജ്ഞാപനം വെബ് സൈറ്റിൽ.

Indian Institute of Infrastructure & Construction, Near Chavara Bridge, Neendakara – 691582; ഫോൺ: 8078980000; admissions@iiic.ac.in

