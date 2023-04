അനന്ത ജോലിസാധ്യകളുള്ള പിജി, പിഎച്ച്ഡി പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യാം കുഫോസിൽ

മത്സ്യമേഖലയിലെ അനന്തമായ ജോലിസാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാകുംവിധം പഠന, ഗവേഷണ സൗകര്യങ്ങളുള്ള സ്ഥാപനമാണ് കൊച്ചി പനങ്ങാട് ആസ്‌ഥാനമായുള്ള കേരള ഫിഷറീസ് സർവകലാശാല (കുഫോസ്). ഫോൺ: 0484 2701085; admissions@kufos.ac.in; വെബ്: www.kufos.ac.in. അഡ്മിഷൻ വെബ്സൈറ്റ്: http://admission.kufos.ac.in.

മുഖ്യ പ്രോഗ്രാമുകൾ

എ) എംഎഫ്എസ്‌സി (9 ശാഖകൾ): അക്വാകൾചർ, അക്വാറ്റിക് അനിമൽ ഹെൽത്ത് മാനേജ്മെന്റ്, അക്വാറ്റിക് എൻവയൺമെന്റ് മാനേജ്മെന്റ്, ഫിഷ് ന്യൂട്രീഷൻ & ഫീഡ് ടെക്‌നോളജി, ഫിഷ് പ്രോസസിങ് ടെക്‌നോളജി, ഫിഷിങ് ടെക്‌നോളജി & എൻജിനീയറിങ്, ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ, ഫിഷറീസ് റിസോഴ്‌സ് മാനേജ്‌മെന്റ്, ഫിഷ് ജനറ്റിക്സ് & ബ്രീഡിങ്

ബി) എംഎസ്‍സി (12 ശാഖകൾ): അപ്ലൈഡ് ജിയോളജി, ബയോടെക്‌നോളജി, ക്ലൈമറ്റ് സയൻസ്, ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്‌മെന്റ്, എൻവയൺമെന്റൽ സയൻസസ്, ഫുഡ്‌ സയൻസ് & ടെക്‌നോളജി, മറൈൻ ബയോളജി, മറൈൻ കെമിസ്ട്രി, മറൈൻ മൈക്രോബയോളജി, ഫിസിക്കൽ ഓഷനോഗ്രഫി, റിമോട്ട് സെൻസിങ് & ജിഐഎസ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്

Representative Image. Photo Credit : nirapai boonpheng/Shutterstock

സി) എംബിഎ: ഡ്യുവൽ സ്പെഷലൈസേഷൻ (ഫിനാൻസ് / മാർക്കറ്റിങ് / ഹ്യുമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ്). പ്രവേശനം കെമാറ്റ് / സിമാറ്റ് / ഐഐഎം ക്യാറ്റ് വഴി

ഡി) എംടെക് (2 ശാഖകൾ): കോസ്റ്റൽ & ഹാർബർ എൻജിനീയറിങ്, ഓഷൻ & കോസ്റ്റൽ സേഫ്റ്റി എൻജിനീയറിങ്

ഇ) പിഎച്ച്ഡി: 4 ഫാക്കൽറ്റികളിൽ. ഫിഷറീസ് സയൻസ് (പ്രവേശനം ICAR AICE-JRF/SRF PhD-2023 വഴി), ഓഷൻ സയൻസ് & ടെക്‌നോളജി, ഫിഷറീസ് മാനേജ്മെന്റ്, ഫിഷറീസ് എൻജിനീയറിങ്

(പോസ്റ്റ്–ഡോക്ടറൽ, ബാച്‌ലർ, ഡിപ്ലോമ, പോസ്റ്റ്–ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല)

മറ്റു വിവരങ്ങൾ

അവസാനവർഷ വിദ്യാർഥികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ 22 വരെ സ്വീകരിക്കും. അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് അയയ്ക്കേണ്ട; പ്രവേശനവേളയിൽ കാണിച്ചാൽ മതി. പിജി എൻട്രൻസ് മേയ് 28നു കേരളത്തിലെ മുഖ്യനഗരങ്ങളിൽ നടത്തും. ഫലം ജൂൺ 5ന്. പിജി പ്രവേശനം ജൂൺ 26–30.പിഎച്ച്ഡി എൻട്രൻസ് ജൂലൈ 31നു കൊച്ചിയിൽ മാത്രം. ഫലം ഓഗസ്റ്റ് 10ന്. എംബിഎയ്ക്കുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചയും ഇന്റർവ്യൂവും ജൂൺ 12–16.കേരളത്തിലെ പട്ടികവിഭാഗക്കാർക്ക് പ്രവേശനത്തിനുള്ള മിനിമം മാർക്കിൽ 5% ഇളവുണ്ട്. കേരള സർക്കാരിലെ പ്രഫഷനൽ കോളജ് സംവരണ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കും.

കേരളത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഓരോ പ്രോഗ്രാമിലും 20% വിശേഷ സീറ്റ്. ഭിന്നശേഷി, സ്പോർട്സ്, ലക്ഷദ്വീപ്, എക്സ് സർവീസ്, സായുധസേനയിൽ വീരചരമമടഞ്ഞവരുടെ കുട്ടികൾ തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലും സംവരണമുണ്ട്. എൻആർഐ, പിഐഒ, ഒഐസി, വിദേശ വിഭാഗക്കാർക്കായി ഓരോ പ്രോഗ്രാമിലും 2 അധിക സീറ്റ്. അപേക്ഷാ ഫീ 1500 രൂപ. കേരളത്തിലെ പട്ടികവിഭാഗക്കാർ 750 രൂപ. എൻആർഐ സ്പെഷൽ റിസർവേഷനിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ 5500 രൂപ കൂടുതലടയ്ക്കണം.

