ഫൈൻ ആർട്സ് പിജി ചെയ്യാം ചെന്നൈയിൽ

തമിഴ്നാട് മ്യൂസിക് & ഫൈൻ ആർട്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പിജി പ്രവേശനത്തിന് കടലാസിലുള്ള അപേക്ഷ ജൂലൈ 7 വരെ സ്വീകരിക്കും. The Tamil Nadu Dr J Jayalalithaa Music & Fine Arts University, R.A. Puram, Chennai - 600 028; ഫോൺ : 044 - 2462 9035, tnmfau@gmail.com. വെബ് : https://tnjjmfau.in. കേരളീയർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. പ്രായപരിധിയില്ല.

പഠനവിഷയങ്ങൾ:

∙ എംഎ മ്യൂസിക് (വോക്കൽ, വീണ, വയലിൻ, മൃദംഗം, ഭരതനാട്യം നാദസ്വരം), 2 വർഷം

∙ എംഎഫ്എ റഗുലർ, 2 വർഷം

∙ എംഎഫ്എ വാരാന്ത്യം (പെയിന്റിങ്, വിഷ്വൽ കമ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിസൈൻ), 3 വർഷം പൂർണവിവരങ്ങളും അപേക്ഷാഫോമും വെബ്സൈറ്റിൽ.

