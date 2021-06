കോവിഡ്: മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഫീസ് ഒഴിവാക്കി മണിപ്പാൽ അക്കാദമി

കോവിഡ് ബാധിച്ച് മാതാപിതാക്കളിലൊരാൾ മരിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്കു മണിപ്പാൽ അക്കാദമി ഓഫ് ഹയർ എജ്യുക്കേഷൻ തുടർന്നുള്ള കോഴ്സ് ഫീ ഒഴിവാക്കി.

ഒരാൾക്കു മാത്രം വരുമാനമുള്ള അച്ഛനോ അമ്മയോ ആണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചതെങ്കിൽ ആ വിദ്യാർഥികളുടെ തുടർപഠനത്തിനുള്ള മുഴുവൻ ഫീസും സ്കോളർഷിപ്പാക്കി നൽകും. മുഴുവൻ വിദ്യാർഥികൾക്കും വാക്സീൻ നൽകുമെന്നും റജിസ്ട്രാർ ഡോ. നാരായണ സഭാഹിത് അറിയിച്ചു. മണിപ്പാൽ അക്കാദമിക്കു കീഴിലുള്ള വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 20,000 വിദ്യാർഥികളുണ്ട്.

English Summary: Manipal announces fee waiver for students who lost parents due to COVID-19