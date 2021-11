വഴിതുറക്കാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ

സയൻസും എൻജിനീയറിങ്ങും മാനേജ്മെന്റും അടങ്ങിയ വിശാലമേഖലയാണ് ട്രാൻസ്പൊർട്ടേഷൻ. ‘ട്രാൻസ്പൊർട്ടേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റ’ത്തിനു രാഷ്ട്രാന്തരവ്യാപാരത്തിൽ നിർണായക പങ്കുണ്ട്. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രയോഗംകൊണ്ടു ലോജിസ്റ്റിക്സിന്റെ മാത്രമല്ല, ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഘടകങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനം ലഘൂകരിക്കുന്നു. വിശാലമായ ലോജിസ്റ്റിക്സിന്റെ ഭാഗമാണ് ട്രാൻസ്പൊർട്ടേഷൻ. ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ട്രാൻസ്പൊർട്ടേഷൻ പഠനവും ഉൾപ്പെടും.



ചില പ്രധാന പഠനസൗകര്യങ്ങൾ:

1. NRTI: National Rail & Transportation Institute, Lalbaug, Vadodara 390004 (വെബ്: www.nrti.edu.in). റെയിൽ & ട്രാൻസ്പോർട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണിത്. റെയിൽ വഴിയുള്ള ചരക്കുനീക്കത്തിന് ചെലവു കുറഞ്ഞതും കാര്യക്ഷമമായതുമായ ട്രാൻസ്പൊർട്ടേഷൻ.രീതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പാക്കാൻ വിദഗ്ധരെ രൂപപ്പെടുത്താൻ 2018ൽ ആരംഭിച്ച മികച്ച സ്ഥാപനമാണ് എൻആർടിഐ.

ഇവിടത്തെ പ്രധാന പ്രോഗ്രാമുകൾ:

Undergraduate programs:

∙BBA in Transportation Management

∙BSc in Transportation Technology

∙BTech in Rail Infrastructure Engineering

∙BTech in Rail Systems & Communication Engineering

∙BTech in Mechanical and Rail Engineering at Indian Railway Institute of Mechanical & Electrical Engineering, Jamalpur, Bihar

Postgraduate programs:

∙MBA in Transportation Management

∙MBA in Supply Chain Management

∙MSc in Transport Technology and Policy

∙MSc in Transport Information Systems and Analytics

∙MSc in Railway Systems Engineering & Integration (International degree program offered in collaboration with University of Birmingham, UK)

PG Diploma Programs (for working professionals):

∙PGDM in Transportation/Logistics

∙PGDM in Transport Infrastructure Development & Financing/Project Management

2. Institute of Rail Transport, New Delhi: വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസ കോഴ്സുകൾ. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ സമ്പൂർണനിയന്ത്രണത്തിൽ ന്യൂഡൽഹി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐആർടിക്ക് 9 സ്ഥലങ്ങളിൽ ശാഖകളുമുണ്ട്. ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കു സഹായകമായ 3 ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ വിദൂരശൈലിയിൽ നടത്തിവരുന്നു.

ബാച്‌ലർ ബിരുദമുള്ളവർക്കു ചേരാവുുന്ന ഒരു വർഷ കോഴ്സുകൾ:

∙റെയിൽ ട്രാൻസ്പോർട് & മാനേജ്മെന്റ്

∙മൾട്ടി–മോഡൽ ട്രാൻസ്പോർട് കണ്ടെയ്നറൈസേഷൻ & ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെന്റ്

∙ട്രാൻസ്പോർട് ഇക്കണോമിക്സ് & മാനേജ്മെന്റ്.

എംടെക് പ്രോഗ്രാമുകൾ:

∙College of Engineering, Thiruvananthapuram: MTech Traffic & Transportation Engineering

∙NIT, Calicut: Traffic & Transportation Planning

∙IIT Bombay/Madras/Delhi/Kharagpur: MTech Transportation Engineering/MTech Transportation Systems Engineering

∙NIT, Trichy: Transportation Engineering & Management.

