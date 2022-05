മലയാളം അക്ഷരമാല ഉൾപ്പെടുത്തുക 1,2 ക്ലാസുകളിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ മാത്രം: മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഈ അധ്യയനവർഷം മലയാളം അക്ഷരമാല ഉൾപ്പെടുത്തുക 1,2 ക്ലാസുകളിലെ പാഠപുസ്തക ങ്ങളിൽ മാത്രം. ഈ ക്ലാസുകാരുടെ രണ്ടാം ടേം പാഠപുസ്തകത്തിലാകും അക്ഷരമാല ഉൾപ്പെടുത്തുകയെന്നു മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി വ്യക്തമാക്കി.

ആദ്യ ടേം പാഠപുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ആ സാഹചര്യത്തിൽ, പുസ്തകത്തിൽ ഒട്ടിച്ചുവയ്ക്കാവുന്ന വിധം അക്ഷരമാല മാത്രം അച്ചടിച്ച് അധ്യയന വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ നൽകുന്നതു സർക്കാർ പരിഗണിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, അതു മാത്രമായി തയാറാക്കി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലെ ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഗണിച്ചാണ് രണ്ടാം ടേംപാഠപുസ്തകത്തിൽത്തന്നെ അക്ഷരമാല ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. 2013ൽ ആണ് പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽനിന്ന് അക്ഷരമാല പുറത്തായത്.

Content Summary : Malayalam Alphabets to be Included on second term textbook