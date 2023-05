ഹയർ സെക്കൻഡറി ഫലം ഇന്ന്

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഹയർ സെക്കൻഡറി, വൊക്കേഷനൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷകളുടെ ഫലം ഇന്നു വൈകിട്ട് 3ന് മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കും.

നാലു മുതൽ ഓൺലൈനായി ഫലം ലഭ്യമാകും. കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്ലസ്ടു 83.87%, വിഎച്ച്എസ്ഇ 76.78% എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു വിജയം.

ഫലം അറിയാൻ വെബ്സൈറ്റുകൾ:

www.keralaresults.nic.in

www.prd.kerala.gov.in,

www.result.kerala.gov.in

www.examresults.kerala.gov.in, www.results.kite.kerala.gov.in,

മൊബൈൽ ആപ്:

SAPHALAM 2023,

iExaMS - Kerala, PRD Live

Content Summary : Kerala Plus Two results to be declared at 3pm today