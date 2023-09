സീഡ് കോളജിൽ പ്രവേശനം നേടാം സ്പോട് അഡ്മിഷനിലൂടെ

മുവാറ്റുപുഴ : സീഡ് കോളജിൽ (എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം സ്കൂൾ ഓഫ് എൻവിയോണ്മെന്റൽ ഡിസൈൻ) ബി ആർക്ക് കോഴ്‌സിന് മെറിറ്റ് ലാപ്സ്ഡ് സീറ്റിലേക്ക് സ്പോട് അഡ്മിഷൻ 29 ന് (വെള്ളിയാഴ്ച്ച) നടക്കും. കോളേജ് വെബ്സൈറ്റിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് രാവിലെ 9:30 മുതൽ സ്പോട്ടിൽ പങ്കെടുക്കാം.

കീം വഴിയുള്ള ആർക്കിടെക്ച്ചർ അലോട്മെന്റ് അവസാനിച്ചതിനാൽ സെപ്റ്റംബർ 17നു നടന്ന നാലാം നാറ്റ പരീക്ഷയിൽ യോഗ്യത നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മെറിറ്റ് ലാപ്സ്ഡ് സീറ്റിലേക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 7907935782.

