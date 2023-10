നാനോസയൻസിൽ പിഎച്ച്ഡി ചെയ്യാം

നാനോസയൻസിൽ പിഎച്ച്ഡി പ്രവേശനത്തിന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് നാനോസയൻസ് & ടെക്നോളജി പഞ്ചാബിലെ മൊഹാലിയിൽ വോക്–ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു. തീയതികൾ ഇപ്രകാരം:

∙ ഒക്ടോബർ 10: ക്വാണ്ടം മെറ്റീരിയൽസ് & ഡിവൈസ് യൂണിറ്റ്

∙ ഒക്ടോബർ 11: എനർജി & എൻവയൺമെന്റ് യൂണിറ്റ്

∙ ഒക്ടോബർ 13: കെമിക്കൽ ബയോളജി യൂണിറ്റ്

കേന്ദ്ര ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക വകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്ഥാപനമാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് നാനോസയൻസ് & ടെക്നോളജി. ആകെ 78 സീറ്റ്. ബിരുദം നൽകുന്നത് മൊഹാലി ഐസർ. പഠനോദ്ദേശ്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന കുറിപ്പ് മുൻകൂട്ടി ഓൺലൈനായി നൽകണം. വെബ്സൈറ്റ്: www.inst.ac.in; ഇ–മെയിൽ: apply@inst.ac.in

