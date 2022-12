ലോകത്തെ പ്രധാന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂളുകളിലൊന്നായ ആർ പ്രോഗ്രാമിങ് ഭാഷയെക്കുറിച്ച് മനോരമ ഹൊറൈസൺ ഓൺലൈൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് നടത്തുന്നു. 20,21,22 തീയതികളിൽ വൈകിട്ട് 7.30 മുതൽ 9.30 വരെയാണു ക്ലാസ്.

ഐഐഐടി – കോട്ടയം ഡേറ്റ സയൻസ് റിസർച് ഗ്രൂപ്പ് മേധാവിയും അസോഷ്യേറ്റ് ഡീനുമായ ഡോ. എബിൻ ഡെനി രാജ് നയിക്കുന്ന ക്ലാസുകൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് പഠിച്ചവർക്കും സാങ്കേതിക ബിസിനസ് വിദഗ്ധർക്കും ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സിൽ നൈപുണ്യം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും സഹായകരമാണ്.

സംശയങ്ങൾ നേരിട്ടു ചോദിക്കാനും അവസരമുണ്ട്. വിജയകരമായി കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് ഇ–സർട്ടിഫിക്കറ്റും ക്ലാസിന്റെ റിക്കോർഡഡ് വിഡിയോയും ലഭിക്കും. വിവരങ്ങൾക്ക് www.manoram ahorizon.com. ഫോൺ: 9048991111.

