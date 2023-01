ക്യുബർനെറ്റിസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് : ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് 16 മുതൽ

ഐടി രംഗത്തെ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് കണ്ടെയ്നർ ഓര്‍ക്കസ്ട്രേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ക്യുബർനെറ്റിസിനെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും മനോരമ ഹൊറൈസൺ ഓൺലൈൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് നടത്തുന്നു. ഉന്നത നിലവാരമുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വിതരണം സാധ്യമാക്കുന്ന ഡെവോപ്സിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാനും അവസരമുണ്ട്. ഈ മാസം 16 മുതൽ 20 വരെ വൈകിട്ട് 8 മുതൽ 9 വരെ ഓൺലൈനായാണ് ക്ലാസ്. കൊയ്റ്റ് ടെക്നോളജീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് സിഇഒ ബേസിൽ വർഗീസാണ് ക്ലാസ് നയിക്കുന്നത്. കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് ഇ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ക്ലാസിന്റെ റിക്കോർഡഡ് വിഡിയോയും ലഭിക്കും.



ദിവസം 1

Understanding containers

Introduction

Need of DevOps

Importance of Containers

Running a Containerized Web Application with Docker

ദിവസം 2

Developing Containers

Dockerfile Concepts

Building a JAVA Application to a container DEMO

Storing them in a central registry DEMO

ദിവസം 3

Container Orchestration with Kubernetes

Container Orchestration

Kubernetes Basics

Running an application in Kubernetes DEMO

Pods, Services, Deployment DEMO

ദിവസം 4

Kubernetes Advanced Use Cases DEMO

ConfigMaps

Secrets

Incoming Traffic Management - Ingress

Data Management - Volumes

Multi-tier with Namespaces

ദിവസം 5

Pipelines with Jenkins DEMO

Jenkins to Automate the Pipeline process

Jenkins to build and deploy container applications in Pipeline

