അറിവുണ്ടായിട്ടെന്താ, ഇംഗ്ലിഷിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിവില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം പോയില്ലേ?

ചില മിടുക്കന്മാരുടെ കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ? മികച്ച മാർക്കുണ്ടായിരിക്കും. പഠിച്ച വിഷയത്തിൽ ആളൊരു പുലിയാവും. പക്ഷേ എവിടെയാണ് ജോലിയെന്നു തിരക്കിയാൽ, ഇതുവരെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ലെന്നാവും ഉത്തരം. അക്കാദമിക മികവുണ്ടായിട്ടും ജോലി ശരിയാവാത്തതിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ ഉത്തരമേയുള്ളൂ – ഇംഗ്ലിഷിൽ ആശയവിനിമയം അത്ര പോരത്രേ !

ഇത്രയും വായിച്ച്, അതിന് എനിക്കെന്താ എന്ന ചിന്തിക്കാൻ വരട്ടെ. കാരണം ഇംഗ്ലിഷിൽ പ്രാവീണ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അവസരങ്ങൾ ഇരട്ടിയാണ്. ജോലി അഭിമുഖത്തിൽ അക്കാദമിക മികവ് അളക്കുമെങ്കിലും ഇംഗ്ലിഷിൽ ആശയവിനിമയം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരുടെയും മുൻപിൽ തോൽക്കേണ്ടി വരില്ലെന്ന് സാരം.

ഇംഗ്ലിഷ് ഭാഷയെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി മലയാള മനോരമയുടെ എജ്യൂക്കേഷൻ പോർട്ടലായ മനോരമ ഹൊറൈസൺ പ്രഫഷനൽ ഇംഗ്ലിഷ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അഭിമുഖങ്ങളെ നേരിടുവാനും വ്യക്തമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുവാനും ഇമെയിലുകൾ തയ്യാറാക്കുവാനും ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. എല്ലാ തലങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ അവതരണ കഴിവുകൾ വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. വർക്കിങ് പ്രഫഷനൽസിനും ഫ്രഷേഴ്‌സിനും ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കും ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന രീതിയിലാണ് കോഴ്‌സ് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 22 മുതൽ മാർച്ച് 15 വരെ വൈകിട്ട് 6.00 മുതൽ 7.00 വരെ ഓൺലൈനായിയാണ് ക്ലാസുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംശയങ്ങൾ നേരിട്ട് ചോദിക്കാനും വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവസരമുണ്ട്. വിജയകരമായി കോഴ്‌സ് പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നവര്‍ക്ക് മനോരമ ഹൊറൈസൺ പ്രഫഷനൽ ഇംഗ്ലിഷ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ക്ലാസിന്റെ റെക്കോർഡഡ് വിഡിയോയും ലഭിക്കും. ഇംഗ്ലിഷ് ഭാഷാഅധ്യാപനത്തിൽ 25 ലേറെ വർഷത്തെ പരിചയമുള്ള ചിത്ര വേലായുധ് ആണ് ക്ലാസുകൾ നയിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി സന്ദർശിക്കൂ https://www.manoramahorizon.com/course/professional-english/ അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കൂ 9048991111.

Course Curriculum & Topic

February 22, 2023

Interview skills

Preparing an attractive CV and cover letter

Self-introduction

February 24, 2023

Interview skills

Answering FAQs

Soft skills

February 27, 2023

Discussions and meetings

Improving participation

Expressing your opinion

March 1, 2023

Discussions and meetings

Language of discussion

Body language

March 3, 2023

Communication at the workplace

Creating rapport

Interpersonal communication

March 6, 2023

Communication at the workplace

Expressing yourself clearly

Telephone etiquette

March 8, 2023

Presentation Skills

Planning and structuring your presentation

Voice modulation and visual aids

March 10, 2023

Presentation Skills

Focus on Language

Handling the Q&A session

March 13, 2023

Email Writing

Types of emails

Email Layout and Structure

March 15, 2023

Email Writing

Usage the right tone and language

Email Etiquette

Content Summary : Manorama Horizon Professional English Online Course