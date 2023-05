ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ അറിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് എവിടെയും അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുമോ?

ആധുനികകാലത്ത് കഴിവുണ്ടായിട്ടും ചിലർക്ക് അർഹിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാറില്ല. ചിലർ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടും, മറ്റു ചിലരോ? ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലേയും അവസരങ്ങൾ തേടി പോകും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കഴിവ് മാത്രമല്ല ഭാഷാ നൈപുണ്യവും പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടാൻ സഹായിക്കും. ഇംഗ്ലിഷിനു പുറമേ മറ്റൊരു വിദേശഭാഷയും ഒഴുക്കോടെ സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് രംഗത്തും അനായാസം തിളങ്ങാം. അവസരങ്ങളുടെ പുതുലോകത്ത് ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ കൂടി സ്വായത്തമാക്കിയാൽ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടി വരും. ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ പഠിക്കാൻ ആരെ സമീപിക്കണമെന്നു കരുതി പിന്നാക്കം പോകേണ്ട. ഫ്രഞ്ച് അക്ഷരമാല മുതൽ സ്വയം എങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്താം എന്നു വരെ പഠിക്കാം.

ഫ്രഞ്ച് അക്ഷരമാല മുതൽ സ്വയം എങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്താം എന്നു വരെ പഠിക്കാം. മലയാള മനോരമയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പോർട്ടലായ മനോരമ ഹൊറൈസൺ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് പഠന ക്ലാസ് മേയ് 20 മുതൽ 22 വരെ. വൈകിട്ട് 6.30 മുതൽ 8.00 വരെ ഓൺലൈനായുള്ള ക്ലാസ് തിരുവനന്തപുരം അലിയോൻസ് ഫ്രോൻസെയ്സിലെ വിദഗ്ധരാണു നയിക്കുന്നത്. വിദ്യാർഥികൾക്കും വിദേശത്ത് ജോലി തേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും.

Course Curriculum

Day 1

Alphabets

Numbers

Day & Months

Greet a person

Day 2

Introduce yourself and others

Countries & Nationalities

Say your name, age, place of residence & nationality

Ask someone’s name, age, place of residence & nationality

Day 3

Talk about your family

Your profession

Your hobbies

Your likes and dislikes

റജിസ്ട്രേഷന് https://www.manoramahorizon.com/course/french-language/ എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ 9048991111 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുകയോ ചെയ്യാം.

