ലക്ഷത്തിൽ ഒന്നല്ല, 30 ലക്ഷത്തിൽ ഒന്ന്; മഞ്ഞ നിറത്തില്‍ വിചിത്ര കൊഞ്ച്!

Images Credit: Chris Rose and the University of New England