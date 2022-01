വണ്ട് പ്രളയത്തിൽ പകച്ച് നഗരം, എല്ലാം നശിപ്പിച്ച് മുന്നേറ്റം; പുറത്തിറങ്ങാനാകാതെ പ്രദേശവാസികൾ,വിഡിയോ

Grab image from video shared on Twitter by Centinela35