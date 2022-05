വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഊളിയിട്ട് സ്വർണക്കട്ടി പോലെ മത്സ്യം; അമ്പരന്ന് ഗവേഷകർ-വിഡിയോ

Grab Image from video shared on Youtube by MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute)