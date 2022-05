ചക്രവാത ചുഴികൾ സജീവം; സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപക മഴ ; ഇതുവരെ ലഭിച്ചത് 89% അധിക വേനൽമഴ

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും വ്യാപകമായി മഴ ലഭിക്കും. നാലു ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും പത്തു ജില്ലകളിൽ യെലോ അലർട്ടും നിലവിലുണ്ട്. ലക്ഷദ്വീപിന് സമീപവും വടക്കൻ തമിഴ് നാട്ടിലും നിലനിൽക്കുന്ന ചക്രവാത ചുഴികൾ മഴ തുടരാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റും ശക്തി പ്രാപിച്ചു. മൺസൂൺ ആൻഡമൻ ദ്വീപ സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തും. 24 നും 27 നും ഇടയിൽ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം കേരളത്തിലെത്തുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ ഇന്നും തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ നാളെയും ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് യെലോ അലർട്ടായിരിക്കും. തിരുവനന്തപുരം അഞ്ചുതെങ്ങിൽ ഇന്നലെ വള്ളം മറിഞ്ഞ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ബാബു മരിച്ചു. ഒപ്പമുള്ളയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടു.

കേരള, ലക്ഷദ്വീപ്, കർണാടക തീരങ്ങളിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനു സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇനി അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതു വരെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്നു കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. തെക്കൻ ആൻഡമാൻ കടലിലും നിക്കോബാർ മേഖലയിലും തെക്കു കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും കാലവർഷം എത്തിച്ചേർന്നെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. കേരളത്തിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം പ്രതീക്ഷിക്കാം.

19 വരെ കേരളത്തിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ മിന്നലോടുകൂടി മഴ പെയ്യാം. വരുംദിനങ്ങളിൽ രാവിലെ 11 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 വരെയും രാത്രി 10.30 മുതൽ അർധരാത്രി വരെയും കടലിൽ വേലിയേറ്റം ശക്തമാകും. സംസ്ഥാനത്ത് മാർച്ച് 1 മുതൽ ഇന്നലെ വരെ 89% അധിക വേനൽമഴ ലഭിച്ചെന്നാണു കണക്ക്.

