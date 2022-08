ജൂണിൽ 30% മഴക്കുറവ്, ജൂലൈയിൽ മഴ ശക്തം; മുംബൈയിൽ പെയ്തിറങ്ങിയത് 27% അധിക മഴ!

മുംബൈയിൽ ഈ വർഷം ജൂൺ-ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ പെയ്തത് മുൻവർഷം ഇക്കാലയളവിനേക്കാൾ 27% അധികം മഴയെന്നു കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. ജൂലൈയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 677.5 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. അതേസമയം ജൂണിൽ പതിവിലും കുറവും. പതിവായി ജൂൺ 7നു വർഷകാലം ആരംഭിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഈ വർഷം 11നാണ് എത്തിയത്. മാത്രമല്ല, മഴ കാര്യമായി ശക്തിപ്രാപിച്ചതുമില്ല.

ഇതോടെ, ജൂണിൽ 30% മഴ കുറഞ്ഞെങ്കിലും ജൂലൈയിൽ മഴ ശക്തമായതോടെ ഇൗ കുറവു പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു. ജൂണിലും ജൂലൈയിലുമായി ആകെ ലഭിക്കുന്ന മഴയേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട കാലവർഷം ലഭിച്ചതോടെ ഭൂരിഭാഗം അണക്കെട്ടുകളിലും ജലശേഖരം പരമാവധി ശേഷിയുടെ അടുത്തെത്തി. പതിവായി കുറച്ചു മഴ മാത്രം പെയ്യുന്ന മേഖലയായ മറാഠ്‍വാഡയിൽ ഈ വർഷം ഇതു വരെ 61% അധികം മഴയാണു ലഭിച്ചത്. ഇത് അസാധാരണമാണെന്നും ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പ് പറയുന്നു. വിദർഭയിലും അധികമഴ ലഭിച്ചിരുന്നു.

English Summary: After a slow start, Maharashtra recorded 27 per cent excess rains in June-July