റഷ്യയിലെ ആകാശത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് നിഗൂഢ കറുത്ത വളയം; ആശങ്കയോടെ പ്രദേശവാസികൾ–വിഡിയോ

Grab Image from video shared on Twitter by Maks_NAFO_FELLA