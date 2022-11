ഉറങ്ങിയെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ നായ മുന്നിൽ കണ്ടത് കൂറ്റന്‍ കാണ്ടാമൃഗത്തെ; പിന്നെ കേട്ടത് ഒരലർച്ച– വിഡിയോ

ഉറങ്ങിയെണീക്കുമ്പോൾ മുന്നിലൊരു കൂറ്റൻ കാണ്ടാമൃഗത്തെ കണ്ടാലെന്തു ചെയ്യും. സംശയമൊന്നുമില്ല, ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടോടും. അല്ലാതെന്തു ചെയ്യാൻ. അത്തരമൊരു അവസ്ഥയാണ് വഴിയരികിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ നായയ്ക്കും സംഭവിച്ചത്. വഴിയോരത്ത് സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു അപ്രതീക്ഷിതമായി ആ വഴിയിലൂടെ ഒരു കാണ്ടാമൃഗമെത്തിയത്. കാലിൽ എന്തോ ഒന്ന് മണത്തു നോക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി കണ്ണുതുറന്നു നോക്കിയപ്പോഴോണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കൂറ്റൻ കാണ്ടാമൃഗത്തെ കണ്ടത്. ചിതറി ഓടുകയല്ലാതെ പാവം നായയുടെ മുന്നിൽ മറ്റൊരു മാർഗവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭയന്ന് വിറച്ച് ഉറക്കെക്കുരച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു നായയുടെ ഓട്ടം.

ഈ സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹനമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത്. ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകൾ ഇപ്പോൾത്തന്നെ ഈ ദൃശ്യം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോള്‍ കാണുന്ന ഏറ്റവും ഭീകരമായ കാഴ്ച എന്നാണ് പലരും ദൃശ്യത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. വല്ലാത്ത ദുസ്വപ്നമെന്നാണ് ചിലരുടെ അഭിപ്രായം. തെരുവു നായ്ക്കളുടെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും പലരും പരിതപിക്കുന്നുണ്ട്. ഐഎഫ്എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സുശാന്ത നന്ദയും ഈ ദൃശ്യം ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

English Summary: Dog Sleeping On Roadside Suddenly A Rhino Came And Started Nudges Dog Woke Up And Then What Happened See