മാതാപിതാക്കൾ നോക്കിനിൽക്കെ മുതലയുടെ ആക്രമണം; കുട്ടിയെ കടിച്ചെടുത്ത് വെള്ളത്തിലേക്ക് മറഞ്ഞു, 8 വയസ്സുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം

കുടുംബത്തോടൊപ്പം അവധിയാഘോഷിക്കാനായി തടാകകക്കരയിലെത്തിയ എട്ടുവയസുകാരന് മുതലയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ദാരുണാന്ത്യം. കോസ്റ്റാ റിക്കയിലെ ലിമണിലാണ് സംഭവം. മാതാപിതാക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കുമൊപ്പം ചൂണ്ടയിടാനും ഉല്ലസിക്കുവാനുമായി മറ്റീന നദയുടെ തീരത്തെത്തിയതായിരുന്നു ജൂലിയോയും കുടുംബവും. മാതാപിതാക്കളും 4 സഹോദരങ്ങളും സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയോടെ കാല് കഴുകാനാനായി മുട്ടൊപ്പം വെള്ളമുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ജൂലിയോ ഇറങ്ങി. അച്ഛനും അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും നോക്കി നിൽക്കെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നീന്തിയെത്തിയ ഭീമൻ മുതല നിമിഷങ്ങൾക്കകം ജൂലിയോയെ വായിലാക്കി വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് മറയുകയായിരുന്നു. മാതാപിതാക്കളായ ഡോൺ ജൂലിയോ ഒറ്റേറോയിക്കും മാർഗിനി ഫെർണാണ്ടസ് ഫ്ലോറസ്സിനും മകനെയും കടിച്ചെടുത്ത് മുതല വെളളത്തിലേക്ക് മറയുന്നത് നോക്കിനിൽക്കാനെ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.

മകനെ മുതല കടിച്ചെടുത്ത് മറയുന്നത് കണ്ടതിന്റെ നടുക്കത്തിൽ നിന്ന് അമ്മ ഇതുവരെ മുക്തയായിട്ടില്ലെന്ന് ജൂലിയോയുടെ പിതാവ് ഡോൺ ജൂലിയോ ഒറ്റേറോ പറഞ്ഞു. ജൂലിയോയെ ആക്രമിച്ച് കൊന്ന മുതലയെ പിന്നീട് ആരോ വെടിവച്ച് കൊന്നു. മുതലയുടെ വയറ് കീറി ഗ്രാമവാസികൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മുടിയും എല്ലിന്റെ കഷ്ണങ്ങളും കണ്ടെടുത്തുവെന്നും ഇത് ജൂലിയോയുടേതാകാമെന്നും ഗ്രാമവാസികൾ വ്യക്തമാക്കി. നദിയുടെ അടിത്തട്ടിൽ നിരവധി മുതലകളുടെ മാളങ്ങളും മുതലകളുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നദിയിലിറങ്ങുന്നവർ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പും അധികൃതർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

