യുക്രെയ്നിൽ ഉപേക്ഷിക്ക‌പ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് നാല് സിംഹക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ; അഭയം നൽകി അമേരിക്ക

Grab Image from video shared on Instagram by wildcatsanctuary