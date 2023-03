ഇതൊക്കെ സിംപിള്‍ അല്ലേ... കമ്പിയഴികൾ നിസ്സാരമായി വളച്ച് ചീങ്കണ്ണി; ഭയന്ന് കാഴ്ചക്കാർ– വിഡിയോ

Grab Image from video shared on Twitter by MattDevittWINK