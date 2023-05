പതുങ്ങിയെത്തി പുലി നായയെ കടിച്ചെടുത്തു, അരികിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ ആൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്– വിഡിയോ

Grab Image from video shared on Twitter by Neha Panchamiya/ neha_panchamiya