വൈറലാകാൻ കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തിനൊപ്പം സെൽഫി; ഒടുവിൽ ജീവനുംകൊണ്ട് ഓടി യുവാക്കൾ– വിഡിയോ

കാട്ടാനകൾക്കൊപ്പം സെൽഫിയെടുക്കാൻ നോക്കിയ യുവാക്കളെ ആനക്കൂട്ടം വിരട്ടിയോടിച്ചു. ലഖിംപുർ ഖേരി പാരിയ ഗൗരിഫന്ത റൂട്ടിലാണ് സംഭവം. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ ഐഎഫ്എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സുശാന്ദ നന്ദയാണ് ഷെയർ ചെയ്തത്.

കാടിനു നടുവിലൂടെ യാത്രചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് യുവാക്കൾ ഒരു കൂട്ടം ആനയെ റോഡിൽ കണ്ടത്. ഉടൻതന്നെ മൂവരും ആനക്കൂട്ടത്തിനരികിലേക്ക് സെൽഫിയെടുക്കാൻ പോവുകയായിരുന്നു. യുവാക്കൾ അടുത്തെത്തും വരെ ആനകൾ പ്രതികരിക്കാതെ നിന്നു. സെൽഫിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ കാട്ടാനക്കൂട്ടം പ്രകോപിതരാകുകയും യുവാക്കളെ ആക്രമിക്കാൻ അടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഭയന്നോടുന്നതിനിടെ യുവാക്കളിൽ ഒരാൾ റോഡിൽ വീഴുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. കണ്ടുനിന്നവർ ബഹളംവച്ചപ്പോൾ കാട്ടാനക്കൂട്ടം ഒരു നിമിഷം നിന്നെങ്കിലും വീണ്ടും മൂന്നോട്ട് പായുകയായിരുന്നു.

കേരളത്തിലും ഇതുപോലൊരു സംഭവം അരങ്ങേറിയിരുന്നു. വയനാട്ടിൽ ഒരാൾ കാട്ടാനയ്ക്കൊപ്പം സെൽഫിയെടുക്കാൻ അടുത്തപ്പോൾ ആന വിരട്ടിയോടിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറലായിരുന്നു.

English Summary: 3 Men Approached Elephant For Selfie, Ended Up Running For Their Lives