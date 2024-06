പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വ്യാജപ്രചാരണങ്ങൾ തടയാൻ രൂപീകരിച്ച ശക്തി കലക്ടീവിന്റെ ഭാഗമായി ന്യൂസ്ചെക്കർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫാക്ട്ചെക്കിൽ നിന്ന്



ബിജെപിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ പ്രതിഷേധക്കാർ ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിന്റെ ഫോട്ടോ അടിച്ചുതകർക്കുകയും അതിന് തീയിടുകയും ചെയ്യുന്ന വിഡിയോ എന്ന പേരിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് വാട്‌സാപിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. മോദിക്ക് പിന്തുണ കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ആന്ധ്രയില്‍ ചന്ദ്രബാബു നായി‌ഡുവിന്റെ ഫോട്ടോ കത്തിക്കുന്നു. മോദിക്ക് പിന്തുണ കൊടുക്കാനല്ല ഞങ്ങൾ വേട്ട് ചെയ്തത് എന്നാണ് പോസ്റ്റിലെ വിഡിയോയ്ക്ക് ഒപ്പമുള്ള വിവരണം.ഈ പോസ്റ്റ് പരിശോധിയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ വാട്‌സാപ് ടിപ്‌ലൈനിൽ സന്ദേശം ലഭിച്ചു.



∙ അന്വേഷണം



വൈറലായ വിഡിയോയുടെ കീഫ്രെയിമുകൾ ഗൂഗിൾ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, 2024 മാർച്ച് 29-ന് @SajjalaBhargava എന്ന പ്രൊഫൈലിൽ നിന്നുള്ള ഫെയ്‌സ്ബുക് പോസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു. വൈറൽ ഫൂട്ടേജിനൊപ്പമുള്ള പോസ്റ്റ് തെലുങ്കിൽ നിന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്തപ്പോൾ ഗുണ്ടയ്ക്കൽ ടിഡിപിയിലെ തീ എന്നാണ് വിഡിയോയ്ക്കൊപ്പമുള്ള കുറിപ്പെന്ന് വ്യക്തമായി.



ഇത് സൂചനയാക്കി ഞങ്ങൾ കീവേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തിരഞ്ഞു. തിരച്ചിലിൽ 2024 മാർച്ചിലെ സമയം തെലുങ്കിന്റെ ഒരു വിഡിയോ റിപ്പോർട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത്. അതിൽ വിഡിയോയുടെ ഒരു ചെറിയ പതിപ്പ്നൽകിയിട്ടുണ്ട്. “ഗുണ്ടയ്ക്കലിൽ ടിഡിപി പ്രവർത്തകർ ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിന്റെ ചിത്രം കത്തിക്കുകയും ഗുമ്മനൂർ ജയറാമിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു,” എന്നാണ് വിഡിയോയിലെ വിവരണം.



ഈ വിഡിയോ 2024 മാർച്ച് 29 ന് അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ഫെയ്‌സ്ബുക് പേജിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2024 മാർച്ച് 30ലെ ലെ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്‌സ്‌പ്രസ് റിപ്പോർട്ടിൽ വൈറലായ വിഡിയോയുടെ സ്‌ക്രീൻഗ്രാബ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. “വെള്ളിയാഴ്ച ഗുണ്ടയ്ക്കലിൽ ഗുമ്മനൂർ ജയറാമിന് പാർട്ടി ടിക്കറ്റ് അനുവദിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ടിഡിപി കേഡർ പ്രചാരണ സാമഗ്രികൾ കത്തിച്ചു,” എന്ന വിവരണത്തോടൊപ്പമാണ് റിപ്പോർട്ട്.



“അടുത്തിടെ ടിഡിപിയിൽ ചേർന്ന ജയറാമിൽ നിന്ന് 30 കോടി രൂപ വാങ്ങിയ ശേഷമാണ് സീറ്റ് അനുവദിച്ചതെന്നും അവർ അവകാശപ്പെട്ടു. തിരുപ്പതി ജില്ലയിലെ സത്യവേദിൽ, അടുത്തിടെ വൈഎസ്ആർസിയിൽ നിന്ന് പാർട്ടിയിൽ ചേർന്ന കൊനേതി അടിമുളത്തെ മത്സരിപ്പിക്കാനുള്ള പാർട്ടി തീരുമാനത്തെ ടിഡിപി കേഡർ ശക്തമായി എതിർത്തു,” എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്.



2024 മാർച്ച് 29 മുതലുള്ള ദി ഹിന്ദു റിപ്പോർട്ടും ഇത് ശരിവയ്ക്കുന്നു. “അനന്തപൂരിലും ഗുണ്ടയ്ക്കലിലും തെലുങ്ക് ദേശം പാർട്ടിയുടെ (ടിഡിപി) അസംതൃപ്തരായ പ്രവർത്തകർ പാർട്ടി ഓഫീസുകൾ കൊള്ളയടിക്കുകയും ഫർണിച്ചറുകൾ കത്തിക്കുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് നേരിയ സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നു. ഡി വെങ്കിടേശ്വര പ്രസാദിന്റെയും ഗുമ്മനൂർ ജയറാമിന്റെയും എംഎൽഎ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിനെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്.

വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്ന വിഡിയോയിലെ ലൊക്കേഷൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ കണ്ടെത്താനും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു.



വൈഎസ്ആർസിപി സർക്കാരിൽ മന്ത്രിയായിരുന്ന ഗുമ്മനൂർ ജയറാം ഈ വർഷം മാർച്ചിലാണ് ടിഡിപിയിൽ ചേർന്നത്. അടുത്തിടെ പൂർത്തിയായ ആന്ധ്രാ സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം ഗുണ്ടയ്ക്കൽ നിയമസഭാ സീറ്റിൽ തന്റെ മുൻ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ 6,826 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.



∙ വസ്തുത



നിയമസഭാ സീറ്റിൽ നിന്നുള്ള ടിഡിപി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഗുമ്മനൂർ ജയറാമിനെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തതിനെതിരെ സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ആന്ധ്രയിലെ ഗുണ്ടയ്ക്കലിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിന്റെ വിഡിയോയാണ് തെറ്റായ വിവരണത്തോടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.



