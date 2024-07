ഹംഗേറിയൻ-അമേരിക്കൻ ശതകോടീശ്വരൻ ജോർജ് സോറോസ് ഇന്ത്യയുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഡോ.മൻമോഹൻ സിങ്ങിന്റെ മകളോടൊപ്പമുള്ള ചിത്രം എന്ന അവകാശവാദത്തോടെയുള്ള പോസ്റ്റുകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. മോദി സർക്കാരിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പണം വെള്ളം പോലെ ചിലവഴിച്ച ജോർജ്ജ് സോറോസിനെ ഇതിനായി ഒരുക്കിയത് ആരാണ്, ഈ ബന്ധത്തെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ന കുറിപ്പിനൊപ്പം ജോർജ് സോറോസിനൊപ്പമിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ചിത്രമടങ്ങിയ പോസ്റ്റുകളാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്.



The daughter of Manmohan Singh, the former Prime Minister of the Central Congress Party Government of India, was in an objectionable condition with George Soros, who works against Narendra Modi in India. Has Manmohan Singh's daughter stooped so low in her opposition to the country? It is a matter worth thinking about.This is why Modi ji said that Manmohan used to bathe wearing a raincoat in the bathroom - what is the reason - this fund is coming to India.Ladoo NRI Rishtey +17184138890 New York America.One more in the group of traitors George Soros + Monmohan Daughter എന്നാണ് വൈറൽ കാർഡിലെ ചിത്രത്തോടൊപ്പം ഹിന്ദിയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പോസ്റ്റ് കാണാം.

എന്നാൽ പ്രചാരണം വ്യാജമാണെന്നും ചിത്രത്തിലുള്ളത് മൻമോഹൻ സിങ്ങിന്റെ മകളല്ലെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.



∙ അന്വേഷണം



ചിത്രത്തിന്റെ റിവേഴ്സ് ഇമേജ് തിരയലിൽ businessinsider.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ The 22 Biggest Power Couples On Wall Street എന്ന തലക്കെട്ടോടെയുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ വൈറൽ ചിത്രം ഉൾപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തി. George Soros and Tamiko Bolton എന്നാണ് ചിത്രത്തിനൊപ്പം നൽകിയിരിക്കുന്ന പേരുകൾ. Engaged എന്ന സ്റ്റാറ്റസിനൊപ്പമാണ് ചിത്രം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.



ഈ സൂചനയിൽ നിന്ന് George Soros and Tamiko Bolton എന്ന കീവേഡുകളുപയോഗിച്ച് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 2012 ഓഗസ്റ്റ് 13ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ടിലും വൈറൽ ചിത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. Billionaire investor George Soros with his fiancee Tamiko Bolton എന്നാണ് റോയിട്ടേഴ്സിന് കടപ്പാട് നൽകിയിട്ടുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ തലക്കെട്ട്.ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിച്ച വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് ന്യൂയോർക്കിലെ സതാംപ്ടണിലുള്ള സോറോസിന്റെ വസതിയിൽ സോറോസും ബോൾട്ടനും ഒരുമിച്ചുള്ള ചിത്രമാണ് വൈറലായതെന്ന് വ്യക്തമായി. 2013 സെപ്റ്റംബർ 21-ന് ന്യൂയോർക്കിലെ ബെഡ്‌ഫോർഡിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സോറോസ് ബോൾട്ടനെ വിവാഹം കഴിച്ചതായും മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.



പിന്നീട് ഞങ്ങൾ മൻമോഹൻ സിങ്ങിന്റെ മകളെക്കുറിച്ചാണ് തിരഞ്ഞത്. മൻമോഹൻ സിങ്ങിനും ഭാര്യ ഗുർശരൺ കൗറിനും 3 പെൺകുട്ടികളാണുള്ളത്. അമൃത് സിങ്, ദമാൻ സിങ്, ഉപീന്ദർ സിങ് എന്നിവരാണവർ



ഇവർ മൂന്ന് പേരുടെയും ചിത്രങ്ങളടങ്ങിയ വാർത്താ റിപ്പോർട്ടുകൾ കാണാം



ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് വൈറൽ ചിത്രത്തിൽ ഡോ. മൻമോഹൻ സിങ്ങിന്റെ മകളാണ് ജോർജ്ജ് സോറോസിനൊപ്പമുള്ളതെന്ന അവകാശവാദം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് വ്യക്തമായി. ചിത്രത്തിലുള്ള സ്ത്രീ, സോറോസിന്റെ ഭാര്യ തമിക ബോൾട്ടനാണ്.



∙ വസ്തുത



വൈറൽ ചിത്രത്തിൽ ഡോ. മൻമോഹൻ സിങ്ങിന്റെ മകളാണ് ജോർജ്ജ് സോറോസിനൊപ്പമുള്ളതെന്ന അവകാശവാദം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്.



