നടൻ ജയം രവിയും ഭാര്യ ആര്‍തിയും വിവാഹമോചിതരായെന്ന വാർത്ത ഏറെ ഞെട്ടലോടെയാണ് സിനിമാ ലോകം കേട്ടത്.നടൻ തന്നെയാണ് ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലൂടെ വിവാഹമോചന വാർത്ത പ്രേക്ഷകരെ അറിയിച്ചത്. 15 വർഷത്തെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിനാണ് ഇതോടെ വിരാമമായത്. 2009ലായിരുന്നു ആർതിയും ജയം രവിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം. എന്നാൽ ജയം രവിയുടെ വിവാഹമോചന പ്രഖ്യാപനം തന്റെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെയെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ആര്‍തി രവി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.



സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലാണ് ജയം രവിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ പ്രസ്താവന അവർ തുറന്നു പറഞ്ഞത്. തങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ജയം രവിയുമായി തുറന്ന സംഭാഷണം നടത്താൻ താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ ആ ശ്രമങ്ങൾ പാഴായെന്നും ആരതി കുറിച്ചു. ജയം രവിയുടെ പെട്ടന്നുള്ള ഈ പ്രഖ്യാപനം തന്നെ ഞെട്ടിച്ചെന്നും 18 വർഷത്തെ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരമൊരു സുപ്രധാന തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ അത് പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെയും സ്വകാര്യതയോടെയും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നെന്നാണ് ആരതി വ്യക്തമാക്കിയത്.



ADVERTISEMENT

പിന്നീട് ചെന്നൈയിലെ അഡയാർ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ ആര്‍തിക്കെതിരെ ജയം രവി പരാതി നൽകിയതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും തന്നെ പുറത്താക്കിയതായി അദ്ദേഹം ആരോപിച്ച് ഇസിആർ റോഡിലെ ആര്‍തിയുടെ വസതിയിൽ നിന്ന് തന്റെ സാധനങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് ജയം രവി തന്റെ പരാതിയിൽ പൊലീസിനോട് അഭ്യർഥിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.



താരത്തിന്റെ വിവാഹമോചന വാർത്തകളിൽ ഗായിക കെനിഷയുടെ പേരും ഉയർന്നു കേട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കെനിഷയുടെ പേര് ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിച്ചിഴയ്ക്കരുതെന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് ജയം രവി അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ജയം രവി നടി പ്രിയങ്ക മോഹനെ രഹസ്യമായി വിവാഹം കഴിച്ചുവെന്ന അവകാശവാദത്തോടെയുള്ള പ്രചാരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ പ്രചാരണം തെറ്റാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.വസ്തുതയറിയാം



∙ അന്വേഷണം



JayamRavi and PriyankaMohan Married Together എന്ന കുറിപ്പിനൊപ്പമാണ് ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റുകൾ പ്രചരിക്കുന്നത്. പോസ്റ്റ് കാണാം

ADVERTISEMENT

വൈറൽ ചിത്രം റിവേഴ്സ് ഇമേജിൽ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ From Brother Movie എന്ന തലക്കെട്ടോടെ വൈറൽ ചിത്രം ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു.

ജയം രവിയുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ പേജ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ വൈറൽ ചിത്രത്തിന് സമാനമായ വസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞ മറ്റൊരു ചിത്രം ഉൾപ്പെട്ട പോസ്റ്റ് ലഭിച്ചു. പോസ്റ്റ് കാണാം

ജയം രവി നായകനാകുന്ന ദീപാവലി റിലീസ് ചിത്രം Brothersന്റെ പോസ്റ്ററാണ് അദ്ദേഹം പങ്ക്‌വച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ പോസ്റ്ററിലെ അതേ വസ്ത്രം തന്നെയാണ് വൈറൽ ചിത്രത്തിലും ഇരുവരും ധരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമായി. കൂടുതൽ തിരഞ്ഞപ്പോൾ BROTHERS ചിത്രത്തിലെ നായിക പ്രിയങ്കയുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ പേജിൽ വൈറൽ ചിത്രം Brothers സിനിമയിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി പങ്ക്‌വച്ച പോസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു.പോസ്റ്റ് കാണാം

ഇത് #BROTHER സിനിമയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റിൽ ആണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അടിക്കുറിപ്പിൽ കൃത്യമായി പരാമർശിക്കാൻ കഴിയാത്തത് @LetsXOtt? വിവാഹമോചനം വിവാദമായതോടെ ജയം രവി വിഷാദാവസ്ഥയിലാണ്. നിങ്ങളുടെ വിഷലിപ്തമായ ട്വീറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നു. ദയവായി നിർത്തുക & പക്വത കാണിക്കുക (മലയാളം പരിഭാഷ) എന്നാണ് പോസ്റ്റിനൊപ്പമുള്ള നടിയുടെ വിമർശനാത്മകമായ കുറിപ്പ്. Let's X OTT GLOBA എന്ന പേജിലെ പോസ്റ്റിനെ പരാമർശിച്ചാണ് കുറിപ്പ്.

ADVERTISEMENT

ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് വൈറൽ ചിത്രം, ദീപാവലിക്ക് പുറത്തിറങ്ങുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമോഷനുമായി പുറത്തിറക്കിയതാണെന്ന് വ്യക്തമായി.



∙ വസ്തുത



ജയം രവി നടി പ്രിയങ്ക മോഹനെ രഹസ്യമായി വിവാഹം കഴിച്ചുവെന്ന അവകാശവാദത്തോടെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ദീപാവലിക്ക് പുറത്തിറങ്ങുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമോഷനുമായി പുറത്തിറക്കിയതാണ് ഈ ചിത്രം.



English Summary: The pictures with the claim that Jayam Ravi is secretly married to actress Priyanka Mohan are misleading