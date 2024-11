ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് രാമായണത്തിലെ കഥാപാത്രമായ കുംഭകർണന്റെ വാൾ കണ്ടെടുത്തെന്ന അവകാശവാദവുമായി നിരവധി പോസ്റ്റുകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രചാരണം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.വാസ്തവമറിയാം

∙ അന്വേഷണം

60 അടി നീളവും ആറടി വീതിയുമുള്ള അഷ്ടധാതു വാൾ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വാൾ കുംഭകർണന്റേതാകാമെന്ന് ശ്രീലങ്കൻ പുരാവസ്തു വകുപ്പ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.രാമായണത്തെ കെട്ടുകഥയെന്നു വിളിക്കുന്നവരുടെ കവിളിലെ അടിയാണിത്. എന്ന കുറിപ്പിനൊപ്പമാണ് പോസ്റ്റ് പ്രചരിക്കുന്നത്.വൈറൽ പോസ്റ്റ് കാണാം.

കീവേഡുകളുടെ സഹായത്തോടെ നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു വാൾ ശ്രീലങ്കൻ പുരാവസ്‌തു ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകളൊന്നും തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല.

വൈറൽ ചിത്രം വിശദമായി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ചിത്രം എഐ നിർമ്മിതമാണെന്ന ചില സൂചനകൾ ലഭിച്ചു.സ്ഥിരീകരിക്കാനായി എഐ നിര്‍മ്മിത ഇമേജുകൾ കണ്ടെത്തുന്ന AIimagedetector എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഞങ്ങൾ ചിത്രം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 92 ശതമാനവും ചിത്രം എഐ നിർമ്മിതമാണെന്ന് വ്യക്തമായി.

പ്രമുഖ ലങ്കൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകയായ ആനിയ വിപുലസേനയുമായും ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. എന്നാൽ ഇത്തരമൊരു പര്യവേക്ഷണം ശ്രീലങ്കയില്‍ നടന്നിട്ടില്ലെന്നും പ്രചാരണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും ഇങ്ങനെയൊരു വാള്‍ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

‌ഈ വാൾ കുംഭകർണന്റേതാകാമെന്ന് ശ്രീലങ്കൻ പുരാവസ്തു വകുപ്പ് സ്ഥിരീകരിച്ചു എന്ന പോസ്റ്റിലെ സൂചനയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സ്ഥിരീകരണത്തിന് ഞങ്ങൾ ശ്രീലങ്കൻ പുരാവസ്തുവകുപ്പിന് മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. മറുപടി ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് അക്കാര്യം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്.

∙ വസ്തുത

ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് കുംഭകർണന്‍റെ വാള്‍ ശ്രീലങ്കയില്‍ നിന്നും കണ്ടെത്തിയെന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണം വ്യാജമാണ്. ചിത്രം എഐ നിർമ്മിതമാണ്.

