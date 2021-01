ജീപ്പ് കോംപസിനോട് മത്സരിക്കാൻ സിട്രോൻ സി ഫൈവ് എയർക്രോസ്, അരങ്ങേറ്റം ഉടൻ

ഫ്രഞ്ച് നിർമാതാക്കളായ സിട്രോന്റെ പ്രീമിയം സ്പോർട് യൂട്ടിലിറ്റി വാഹന(എസ് യു വി)മായ സി ഫൈവ് എയർക്രോസ് അടുത്ത ഒന്നിന് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കും. വിദേശ നിർമിത കിറ്റുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിൽ അസംബ്ൾ ചെയ്തു വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുന്ന ‘സി ഫൈവ് എയർ ക്രോസി’ന്റെ മത്സരം ഹ്യുണ്ടേയ് ട്യൂസോൻ’, ജീപ് കോംപസ്, സ്കോഡ കരോക് തുടങ്ങിയവയോടാവും.

സൗകര്യങ്ങളിലും സംവിധാനങ്ങളിലുമൊന്നും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ, മുന്തിയ വകഭേദത്തിൽ മാത്രമാവും ‘സി ഫൈവ് എയർക്രോസി’ന്റെ വരവ്; വിഭജിച്ച എൽ ഇ ഡി ഹെഡ്ലാംപ് യൂണിറ്റ്, പനോരമിക് സൺറൂഫ്, 16 ഇഞ്ച് ഇരട്ടവർണ അലോയ് വീൽ, ഡ്രൈവർക്കായി ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ, എട്ട് ഇഞ്ച് ടച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫൊടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റം, വയർലെസ് ചാർജിങ്, ഓട്ടോ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, പവേഡ് ടെയിൽ ഗേറ്റ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ കാറിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതേസമയം ‘എയർക്രോസി’ന്റെ എൻജിൻ സംബന്ധിച്ചും ട്രാൻസ്മിഷൻ സാധ്യത സംബന്ധിച്ചുമൊന്നും വ്യക്തതയില്ല.



അരങ്ങേറ്റത്തിനു മുന്നോടിയായി ‘സി ഫൈവ് എയർക്രോസി’ന്റെ പരീക്ഷണ ഓട്ടം കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ സിട്രോൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ സിട്രോന്റെ മാതൃസ്ഥാപനമായ ഗ്രൂപ് പി എസ് എയുടെ ഇന്ത്യ ടെക്നിക്കൽ സെന്ററും(ഐ ടി സി) 2020ൽ ചെന്നൈയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ‘സി ഫൈവ് എയർക്രോസി’നു പിന്നാലെ വരുന്ന ഓരോ വർഷവും ഓരോ പുതിയ മോഡൽ അവതരിപ്പിക്കാനും സിട്രോനു പദ്ധതിയുണ്ട്. ‘എയർക്രോസി’നു പുറമെ നാലു മീറ്ററിൽ താഴെ നീളമുള്ള എസ് യുവിയും വിവിധോദ്ദേശ്യ വാഹന(എം പി വി)മായ ‘ബെർലിങ്ഗൊ’യും കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ പരീക്ഷണ ഓട്ടത്തിനായി എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.



അതിനിടെ ഇന്ത്യൻ അരങ്ങേറ്റത്തിനു മുന്നോടിയായി സിട്രോന്റെ ആദ്യ ഡീലർഷിപ് രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുന്നുണ്ട്. മൂന്നു മാസത്തിനകം സിട്രോൻ ഷോറൂം ഡൽഹിയിലെ നരൈയ്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചേക്കും. ഡൽഹിക്കു പിന്നാലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ മുംബൈയിലും പുണെയിലും അഹമ്മദബാദിലുമൊക്കെ സിട്രോൻ ഡീലർഷിപ്പുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാവുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. 2019ൽ ‘സി ഫൈവ് എയർക്രോസി’ന്റെ അനാവരണത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു സിട്രോൻ ഇന്ത്യൻ വിപണി പ്രവേശം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.



‘അംബാസഡർ’ നിർമാതാക്കളായിരുന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സിന്റെ ഉടമസ്ഥരായ സി കെ ബിർല ഗ്രൂപ്പുമായി കൈകോർത്താണു സിട്രോൻ ഇന്ത്യയിലേക്കു പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുവള്ളൂരിലുള്ള ശാലയിൽ ഈ സഖ്യം നിലവിൽ എൻജിനുകളും ഗീയർബോക്സുകളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയ്ക്കായി നിർമിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ 90 — 95% യന്ത്രഭാഗങ്ങളും പ്രാദേശികമായി സമാഹരിക്കാനാണു പദ്ധതിയെന്നു സിട്രോൻ മുമ്പേ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവ് ശൈലി പിന്തുടരുന്ന വിപണികൾക്കുള്ള വാഹന നിർമാണ കേന്ദ്രമായി ഇന്ത്യയെ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും സിട്രോന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ട്.

