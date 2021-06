കടലിൽ കുളിക്കണം, അച്ഛന്റെ കാറോടിച്ച് ഒമ്പതുകാരി, അപകടം: വിഡിയോ

കടലിൽ കുളിക്കാനായി അച്ഛന്റെ കാറുമായി നാലുവയസുകാരി അനിയത്തിയേയും കൂട്ടി ഇറങ്ങിയ ഒമ്പതുവയസുകാരിയെ കണ്ട് ഞെട്ടി പൊലീസ്. അമേരിക്കയിലെ യൂട്ടയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. ലോറിയും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം നടന്നു എന്ന് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിയ പൊലീസാണ് അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടത്.

പുലർച്ച 3 മണിക്ക് രക്ഷിതാക്കൾ ഉറങ്ങികിടക്കുമ്പോളാണ് കുട്ടികൾ കാറുമായി ഇറങ്ങിയത്. ഷെവർലെയുടെ മാലിബു കാറിലാണ് കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ബീച്ചിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. ബീച്ചില്‍ പോയി കുളികഴിച്ച് ലോസാഞ്ചലസിലേക്ക് പോകുക എന്നതായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ ഉദ്ദേശം. ഏകദേശം 16 കിലോമീറ്റർ അകലെ വാഹനം അപകടത്തിൽ പെടുകയായിരുന്നു.



അപകടത്തിൽ കാർ പൂർണമായും തകർന്നെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിച്ച് സുരക്ഷിതമായിട്ടാണ് കുട്ടികൾ സഞ്ചരിച്ചതെന്നും ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. രണ്ടു പ്രധാന റോഡുകൾ കടന്നാണ് കുട്ടികൾ കാറുമായി ഇത്ര ദൂരം പിന്നിട്ടത്.



English Summary: Utah Sisters, 9 & 4, Snag Parents' Car Keys To Drive To California And 'Swim In The Ocean'