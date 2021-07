സെസ് ഒഴിവാകും, കാറുകൾക്ക് വില കുറയും

തിരുവനന്തപുരം ∙ സെസ് നിർത്തലാക്കുന്നതോടെ നാളെ മുതൽ കാറുകൾക്കാണ് കാര്യമായി വിലക്കുറവുണ്ടാകുക. സെസ് ഒഴിവാകുമെന്നു മാത്രമല്ല, അതു വഴി കാർ വില കുറയുന്നതോടെ ഒറ്റത്തവണ റോഡ് നികുതിയിലും ഇൻഷുറൻസിലും ആനുപാതികമായ കുറവുണ്ടാകും.

ഉദാഹരണമായി, മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് കാറിന് 5000 മുതൽ 6000 രൂപ വരെയാണു കുറയുക. അടിസ്ഥാന വില, നികുതി, സെസ് എന്നിവ ചേർത്തുള്ള ആകെ വിലയ്ക്കു മേലാണ് റോഡ് നികുതിയും ഇൻഷുറൻസ് തുകയും നിശ്ചയിക്കുക.

സെസ് ഒഴിവാകുന്നതോടെ അതനുസരിച്ചുള്ള കുറവ് ഇൻഷുറൻസ് തുകയിലും റോഡ് നികുതിയിലും വരും. വില കുറയുമ്പോൾ ചില വാഹനങ്ങൾ തൊട്ടു താഴത്തെ നികുതി സ്ലാബിലേക്കു മാറുന്നതു വഴിയുള്ള നികുതി ലാഭവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. കാറുകൾക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ 9%, 10 ലക്ഷം വരെ 11%, 15 ലക്ഷം വരെ 13%, 20 ലക്ഷം വരെ 16%, അതിനു മുകളിൽ വിലയുള്ളവയ്ക്ക് 21% എന്നിങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ റോഡ് നികുതി.

