സർവീസ് ചാർജും മറ്റു ചെലവുകളുമില്ല, 28000 രൂപ മാസവാടകയ്ക്ക് ടൈഗൂൺ വീട്ടിലെത്തിക്കാം

ചെറു എസ്‍യുവി ടൈഗൂൺ മാസവാടക നൽകാൻ ഫോക്സ്‌വാഗൻ ഇന്ത്യ. ഒറിക്സ് എന്ന കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുന്നത്. നേരത്തെ പോളോയും വെന്റോയും ടി റോക്കും ഈ പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ ഫോക്സ്‌വാഗന്‍ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. മാസം 28000 രൂപ മുതലുള്ള വാടക പാക്കേജുകളാണ് ലഭ്യമാകുക. 24, 36, 48 മാസത്തേക്കാണ് വാഹനങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നത്.

രാജ്യത്തെ 30 ഷോറൂമുകളിലാണ് ഫോക്സ്‍‌വാഗൻ ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയത്. ഡൽഹി എൻസിആർ, മുംബൈ, പുണെ, അഹമ്മദാബാദ്, ബെംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ് തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലെ 30 ‍ഡീലർഷിപ്പുകളിലാണ് ആദ്യ ഘട്ടമായി പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക.



ചെറു ഹാച്ച്ബാക്കായ പോളോ 16500 രൂപ വാടകയ്ക്കും സെ‍ഡാൻ വെന്റോ 27000 രൂപയ്ക്കും ടി റോക്ക് 59000 രൂപയ്ക്കുമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. വാഹനത്തിന്റെ പരിപാലനചെലവ്, ഇൻഷുറൻസ്, 100 ശതമാനം ഓൺ ഫിനാൻസിങ് എല്ലാം ചേർന്നതാണ് മാസവാടക. കൂടാതെ ഉപഭോക്താവിന് എതുസമയവും വാഹനം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനും തിരിച്ചു നൽകാനും സാധിക്കുമെന്നും ഫോക്സ്‌വാഗൻ അറിയിച്ചു.



English Summary: Volkswagen Taigun available on rent now