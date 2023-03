സൂരജിന്റെ പുതിയ സ്കോഡ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമെന്ന് സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്; ആശംസാ കുറിപ്പ്

ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ മുഖം കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും റോബട് ആയി പ്രക്ഷക ഹൃദയം കീഴടക്കിയ താരമാണ് സൂരജ് തേലക്കാട്. കോമഡി പ്രോഗ്രാമുകളിൽനിന്ന് സിനിമയിലെത്തിയ സൂരജ് പുതിയ സ്കോഡ സ്ലാവിയ വാങ്ങിയത് അടുത്തിടെയാണ്.

പുതിയ വാഹനം സ്വന്തമാക്കിയ ചിത്രം പങ്കുവച്ച്, ഒരു സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമായി എന്നാണ് സൂരജ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോഴിതാ സൂരജിന് ആശംസകൾ നേർന്നിരിക്കുന്നു നടൻ സുരാജ് വ‍െഞ്ഞാറമൂട്. സൂരജും സുരാജും പുതിയ സ്കോഡ സ്ലാവിയയിൽ എത്തുന്ന വിഡിയോ പങ്കുവച്ചാണ് സുരാജിന്റെ ആശംസ.



സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിന്റെ കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം



വിജയമെന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നവനു മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അത് ഒട്ടും യാദൃച്ഛികമല്ല. കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും പരിശ്രമങ്ങളുടെയും ആകെത്തുകയാണത്. ആത്മാർഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുക എന്നത് ചെറിയ കാര്യവുമല്ല.



കോമഡി സൂപ്പർ നൈറ്റിന്റെ വേദികളിൽ തുടങ്ങിയ സൗഹൃദമാണ് സൂരജുമായിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പന്റെ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നാണ് സൂരജിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ കേൾവിക്കാരനായത്. ഇന്ന് സൂരജിന്റെ ഒരു സ്വപ്നത്തിനു കൂടി ചിറകു വച്ചിരിക്കുന്നു...



പ്രിയപ്പെട്ട സൂരജ്, നിന്റെ ജീവിതയാത്രയിൽ നീ നേടിയെടുത്ത എല്ലാ നേട്ടങ്ങളിലും അഭിമാനവും സന്തോഷവുമുണ്ട്.. ഈ പുതിയ സുഹൃത്തിനോടൊപ്പം നിന്റെ യാത്ര തുടരുക. ഇനിയും നല്ല സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് നടന്നു കയറാൻ നിനക്ക് സാധിക്കട്ടെ.‌ എന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും.



